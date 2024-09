Xiaomi 14: con il codice promo eBay è tuo ad una spesa minima

Oggi su eBay trovi una promozione speciale su uno degli smartphone più innovativi sul mercato! Si tratta dello Xiaomi 14, al momento disponibile a soli 633 euro con uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi 14

Lo Xiaomi 14 è uno smartphone di ultima generazione che può accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Innanzitutto è dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 3 che ti offrirà le massime prestazioni rimanendo stabile, affidabile e utilizzando meno energia qualsiasi operazione tu stia effettuando.

Questo modello dispone, inoltre, di un ampio e cristallino display AMOLED da 6,36” che garantisce un’esperienza visiva più straordinaria durante la visione di film e giochi, facendoti completamente immergere nel tuoi contenuti multimediali preferiti.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua batteria potente da 4610 mAh e la funzionalità Hyper Charge da 90 W che permette di caricare il cellulare in pochissimi minuti per non rimanere mai a corto di energia. In più, potrai sbizzarrirti con la tripla fotocamera Leica da 50Mpx che consente di realizzare foto e video straordinari ad alta risoluzione in tutte le condizioni di illuminazione, anche nelle ore notturne

Per finire, il design di questo gioiellino è elegante e distintivo, oltre ad offrire una migliore presa antiscivolo così da risultare anche sicuro e super comodo.

Oggi lo Xiaomi 14 è disponibile su eBay a soli 633 euro con uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.