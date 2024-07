Xiaomi 14: lo smartphone DEL MOMENTO è in OFFERTA BOMBA su Amazon

Su Amazon oggi puoi trovare uno degli smartphone più ambiti ad un prezzo scontatissimo! Si tratta dello Xiaomi 14, al momento disponibile a soli 949 euro con un mega sconto del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi 14

Lo Xiaomi 14 rappresenta un vero e proprio top di gamma nel settore degli smartphone grazie alle sue particolari caratteristiche tecniche.

Si contraddistingue per il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 che ti offrirà le massime prestazioni sempre e ovunque: qualsiasi operazione sarà sempre fluida e velocissima, così da ottimizzare sia i progetti professionali che l’intrattenimento quotidiano.

Il dispositivo vanta un ampio e cristallino display AMOLED da 6,36” che ti offrirà immediatamente un’esperienza visiva cinemtaografica tanto che ti sentirai al centro dell’azione sia nei film che nei tuoi videogiochi preferiti.

In più la batteria da 4610 mAh ti assicura un’autonomia lunghissima che va oltre le 24 ore così da poter utilizzare lo smartphone per un’intera giornata anche in modo intensivo senza nessuna preoccupazione. Tra l’altro l’Hyper Charge da 90 W ti permette di caricare il cellulare in pochi minuti ed avere l’energia necessaria quando ne hai bisogno.

Per finire, questo modello ha a disposizione una memoria interna di 512 GB quindi tanto grande da poter immagazzinare qualsiasi tipologia di file o contenuto multimediale.

