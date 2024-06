Xiaomi 14 Ultra a 500 EURO IN MENO: solo per OGGI su eBay

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone? Sei alla ricerca di un modello dalle prestazioni elevate ma ad un prezzo conveniente? Abbiamo quello che fa per te! Oggi lo Xiaomi 14 Ultra è disponibile su eBay a soli 999 euro grazie ad un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Xiaomi 14 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi 14 Ultra è uno degli ultimi modelli Xiaomi lanciati sul mercato e vanta delle specifiche tecniche di altissimo livello.

È uno dei migliori dispositivi mobili Android del momento e dispone di un grande display da 6.36 pollici e di una risoluzione da 2670×1200 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Questo vuol dire che offre immagini davvero eccezionali, con particolari nitidi e super realistici.

La connettività non è da meno grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia.

Anche i tuoi scatti e i toi filmati saranno sempre impeccabili utilizzando la fotocamera con un sensore da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 8K alla risoluzione elevatissima.

La batteria super potente permette di sfruttare lo smartphone per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione. per finire, lo spessore di soli 8.3mm lo rende non solo super comodo ma anche molto elegante in ogni occasione.

