Xiaomi 14 + Watch 2 Pro a 175 euro IN MENO: nuova offerta FOLLE di Amazon

Hai deciso di voler acquistare uno smartphone di ultima generazione e di accompagnargli uno smartwatch per avere tutto a portata di polso? Allora da oggi c’è la soluzione perfetta per te, pensata da Amazon e che ti garantisce un risparmio folle. La piattaforma ha messo in vendita il top di gamma Xiaomi 14 in bundle con il Watch 2 Pro. Lo sconto è del 14%, che si traduce in un risparmio totale di 175 euro. Puoi portarti a casa tutto a 1.099,90 euro, una cifra mai così bassa prima. Non farti scappare la promo, è l’occasione imperdibile per ogni appassionato di tecnologia.

Xiaomi 14 e Watch 2 Pro: il bundle da sogno per ogni appassionato tech

Partiamo dal mitico Xiaomi 14, uno degli smartphone di ultima generazione che più stanno venendo apprezzati da appassionati e non. Dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 3, avrai modo di godere del massimo di prestazioni a livello di fluidità e stabilità. Con un consumo di energia ridotto al minimo e senza lag. Le immagini sono spettacolari con il display AMOLED da 6,3″ che, con l’ausilio dell’IA, potrà fornirti un’esperienza immersiva come non mai per la visione di film e per giocare.

Degno di nota il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica per un triplo sensore da 50 megapixel in grado di catturare immagini ad una risoluzione altissima. Che nulla ha da invidiare alle macchine professionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Passando al Watch 2 Pro, questo fantastico smartwatch di Xiaomi si presenta con uno schermo da 1,43 pollici perfetto per poter avere a portata di polso qualsiasi tipo di notifica e di informazione. Grazie ai suoi sensori intelligenti, per il monitoraggio dell’attività sportiva e del sonno. Disponibile in taglia unica e nella colorazione nera, ha dimensioni di soli 27,9 x 6,9 x 3,6 cm per una portabilità totale. Fai tuo oggi questo bundle, avrai il massimo della tecnologia ad un prezzo bassissimo.

