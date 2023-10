Questo Xiaomi Aspirapolvere Lavapavimenti in OFFERTA pulirà casa per te!

Le pulizie domestiche sono un incubo? Non ti diamo torto! Per fortuna, la tecnologia ha alleviato le nostre fatiche anche in casa. Un esempio lampante di ciò è lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, aspirapolvere e lavapavimenti dalla forma di un disco volante. Tra le caratteristiche principali, troviamo la capacità del serbatoio di ben 450 ml, una straordinaria potenza di aspirazione pari a 4000 Pa, capace di risucchiare tutto. E ancora, una batteria da 5200 mAh che ti consentirà di pulire il pavimento di tutta la casa senza l’ansia che possa spegnersi. Le dimensioni contenute, anche del caricabatterie, lo rendono ideale per tutte le case, anche per quelle meno generose in termini di dimensioni. E’ compatibile con Xiaomi Home, così potrai collegarlo ad altri elettrodomestici e accessori della casa cinese, ma non solo. Il colore è un ammaliante nero. Infine, altra buona notizia è che lo trovi in versione italiana, e ciò è importante anche in termini di garanzia e assistenza. Bene, otterrai tutto questo solo per oggi a 269 euro, grazie allo sconto del 23%!

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: le caratteristiche

Scopriamo altre caratteristiche oltre a quelle già anticipate nell’incipit. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra vanta un sensore frontale ToF in grado di rilevare accuratamente tutti gli spazi della casa, ostacoli inclusi e gli spazi stretti. Così si muoverà agevolmente in casa, pulendo accuratamente il pavimento. Il robot è in grado di riconoscere gli oggetti che trova lungo il percorso di pulizia come pantofole, scarpe, cavi e altri ostacoli, in modo tale da evitare di incastrarsi portando sempre a termine la pulizia.

Vanta la nuova navigazione laser LDS, con la pianificazione intelligente del percorso. La nuova generazione della tecnologia di navigazione laser LDS scansiona accuratamente l’ambiente domestico e costruisce il layout di tutta la casa. Lo gestisci anche tramite l’app Xiaomi Home, tramite la quale puoi selezionare l’area da pulire e creare barriere virtuali o aree vietate. Molto utile per esempio se ci sono bambini piccoli in casa che giocano a terra o animali domestici. Il robot è compatibile con la stazione di svuotamento automatico Xiaomi. Grazie ai 4L del sacchetto raccogli polvere, potrai dimenticarti di svuotare ogni giorno il robot.

Dunque, cosa aspetti? Solo per oggi paghi questo portentoso robot 269 euro, grazie allo sconto del 23%!

