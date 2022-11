Xiaomi, aspirapolvere robot 3 in 1 a prezzo REGALO su Amazon (-39%)

Saluta per sempre la scopa elettrica e riprendi il comando del tuo tempo libero con il super robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P fintanto che puoi acquistarlo in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, in occasione della settimana del Black Friday, il validissimo device hi-tech crolla di prezzo con uno sconto del 39%.

Realizzato con materiali di altissimo livello e caratterizzato da un mix micidiale di sensori e algoritmi ad alta efficienza, il robot aspirapolvere del colosso cinese è in grado di pulire a fondo e di soddisfare le tue personali esigenze senza alcun compromesso.

39% di sconto su Amazon per il super robot aspirapolvere di Xiaomi

I numerosi sensori di cui dispone gli permettono di mappare con estrema precisione la planimetria di ogni stanza e, tramite l’applicazione mobile compatibile con iOS e Android, puoi impostare tipologie differenti di pulizia per la cucina e il salone, ad esempio. Il robot aspirapolvere mette in atto 3 modalità di pulizia: spazza e lava a fondo grazie a un capiente serbatoio di acqua facilmente regolabile in base alla tipologia del pavimento.

Il motore aspirante da 2100 Pa non teme alcun tipo di sporco e la batteria interna da 3200 mAh ti garantisce un’autonomia ideale per una casa da 180 m². Inoltre, supporta anche il controllo vocale per gestirlo rapidamente senza dover muovere un solo dito.

Non farti scappare questa incredibile occasione durante il Black Friday: il validissimo robot aspirapolvere di Xiaomi crolla su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.