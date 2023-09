Xiaomi MINI MARKET: auricolari, smartphone, IoT e smartwatch in SALDO

L’azienda cinese Xiaomi è nota per offrire una vasta gamma di dispositivi tecnologici ad alta qualità a prezzi accessibili. E se sei alla ricerca di occasioni vantaggiose su questo brand, Amazon potrebbe essere il posto giusto per te.

Xiaomi svendita stagionale su Amazon: guarda che prezzi

Se sei un fan degli innovativi dispositivi Xiaomi, allora questa è la stagione perfetta per aggiornare il tuo arsenale di gadget a prezzi incredibili. Dall’audio di alta qualità agli smartphone avanzati e agli smartwatch eleganti, Xiaomi è nota per offrire una vasta gamma di dispositivi tecnologici ad alta qualità a prezzi accessibili. Nell’outlet di Xiaomi su Amazon, troverai una selezione di prodotti a prezzi scontati, tra cui auricolari, smartphone, IoT e smartwatch. Ecco un assaggio delle imperdibili offerte:

Xiaomi Mi Earphones 2 Pro

Se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Pro di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi a soli 28€, con un risparmio quindi del 59% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 16€, con un risparmio quindi del 39% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, auricolari top a prezzo shock

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth 5.3 che offrono una serie di funzionalità avanzate. Dotati di cancellazione del rumore AI, consentono di godere di un’esperienza audio immersiva senza distrazioni. Sono anche compatibili con la ricarica wireless, che rende la ricarica dei auricolari ancora più comoda. Prendile oggi su Amazon con lo sconto del 37% a soli 22€. Le spedizioni sono gratuite.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Caratterizzati da un design sobrio e minimalista, questi auricolari sono costruiti in maniera tale da risultare forti e compatti, ma al contempo morbidi e facilmente indossabili. Su Amazon li trovi a soli 23€, con un risparmio quindi del 75% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve. Solo così potrai goderti questi auricolari con connessione rapida e stabile, durata della batteria di 12 ore con custodia di ricarica e molto altro.

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 78€, cioè il 38% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro. E visto che le spedizioni sono rapide e gratuite tramite Prime, capirai da te che è davvero un affare: se stai pensando a un regalo per te o una persona cara, puoi fare quindi una bellissima figura e un bell’omaggio con uno smartphone davvero niente male in relazione alla sua fascia.

Xiaomi Redmi Note 11s

Lo Xiaomi Redmi Note 11s è uno dei migliori medio gamma sul mercato e non a caso è quindi uno dei dispositivi di questo brand più ricercati del momento. Complici le sue grandi potenzialità e caratteristiche uniche come la fotocamera professionale da 108 MP, il display AMOLED FHD+ a 90 Hz e la funzione di ricarica rapida a 33 W, molti utenti fanno a gara per assicurarsene uno.

Xiaomi Redmi Note 12

Se stai cercando un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna, Xiaomi Redmi Note 12 è la scelta ideale. Non solo offre prestazioni eccellenti, ma puoi anche approfittare della spedizione gratuita e della possibilità di pagare in comode rate mensili grazie a Cofidis al momento del check-out. Come? Seguendo questo link e visitando la pagina del prodotto su Amazon, dove potrai averlo a soli 139€. Ma affrettati, l’offerta è quasi terminata e gli articoli disponibili sono limitati.

Xiaomi Watch S1 Active (Black)

esign minimal, cinque principali sistemi di localizzazione satellitare, 117 di workout, NFC integrato e possibilità di rispondere alle telefonate, chi non desidera un wearable come lo Xiaomi Watch S1 Active? Ebbene, oggi hai la grande occasione di farlo tuo a un prezzo AFFARE: il dispositivo, nella colorazione Black, è infatti in fortissimo sconto del 50% su Amazon e puoi portarlo a casa a soli 99€ (anziché 199,99€) seguendo questo link. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Smart Band 7

Lo spettacolare Xiaomi Smart Band 7, da poche settimane sbarcato in Italia, lo trovi oggi con una promozione di lancio di quelle da non lasciarsi sfuggire. Ora, infatti, puoi farlo tuo a un prezzo decisamente interessante, ovverosia 43€ invece che a 59,99€. Basta andare su Amazon e chiudere l’acquisto. Ma devi fare in fretta, perché le scorte sono limitate.

Xiaomi Mi Band 6

Se stai pensando di acquistare un nuovo smartband allora oggi è il giorno giusto per farlo. Perché in questo momento preciso puoi assicurarti uno dei migliori wearable del momento come il fantastico Xiaomi Mi Band 6 e schermo AMOLED da 1.56′ in super sconto a 48€ su Amazon, con un bel risparmio del 18%. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime. Ma attento, la promo scade a breve, per cui fai in fretta.

Termometro igrometro Pro (sconto del 33%)

Questo termometro igrometro con display e-ink e bluetooth è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 19€ circa, complice lo sconto del 33%. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Metro laser SMART (sconto del 20%)

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Taglia unghie smart di Xiaomi (sconto del 10%)

Il tagliaunghie smart di Xiaomi, realizzato dal brand Seemagic, è un dispositivo particolare che ti regala però una manicure perfetta. Adatto sia per grandi che per piccini, senza dolore o fastidio, questo prodotto funziona elettronicamente tramite batteria integrata ricaricabile. Lo accendi tenendo premuto col pollice al centro, e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Se ti va di provarlo, costa 27 euro tutto incluso.

Bollitore intelligente (sconto del 29%)

Molto interessante anche questo bollitore smart Mi Smart Kettle Pro con schermo digitale in alta definizione: ti permette di vedere la temperatura in tempo reale e coi controlli via app puoi mantenere la temperatura del bollitore fino a 12 ore tra i 40° e i 90°C. Poi è anche costruito con materiali di ottimo design, con rivestimento interno in acciaio inossidabile AISI 304.

Contenitore per rifiuti intelligente

Molto interessante anche questo contenitore per rifiuti con tecnologia di sigillo e sostituzione automatica del sacchetto: premendo il pulsante frontale per 3 secondi, il contenitore per rifiuti intelligente sigilla automaticamente il sacchetto della spazzatura contenuto all’interno, grazie alla sua tecnologia di sigillo in materiale termoplastico. Inoltre, sostituisce il sacchetto sporco con uno nuovo.

Sfruttando le occasioni dell’outlet di Xiaomi su Amazon, potrai acquistare i prodotti desiderati a prezzi scontati, risparmiando senza compromettere la qualità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.