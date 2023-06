Xiaomi Book S Tablet 12.4, a questo prezzo super scontato è da acquistare subito!

Xiaomi Book S Tablet 12.4 è un tablet laptop, un dispositivo che ci permette di avere tutte le funzionalità di un laptop, ma con l’ingombro e la portabilità di un tablet. Con un design sottile e leggero, Xiaomi Book S Tablet 12.4 è facile da trasportare: la combinazione di un processore potente e una batteria a lunga durata lo rende ideale per l’uso durante i viaggi, a casa o in ufficio, senza scendere a compromessi in termini di operatività. Amazon oggi lo sconta alla grande, un sontuoso MENO 34% che ci permette di accaparrarcelo spendendo 459 euro. Se pensiamo che il prezzo di listino è, anzi era, 700 euro si capisce subito che l’unica cosa da fare è comprarlo subito!

Bello, comodo e super performante

Il sistema operativo di Xiaomi Book S Tablet 12.4 è Windows 11, l’esperienza d’uso è eccezionale, grazie all’interazione ottimizzata 2-in-1: Tastiera o trackpad, controllo touch o Smart Pen.

A rendere il tutto estremamente fluido ed ottimizzato ci pensa il processore Snapdragon 8cx Gen 2, l’innovativo processore ARM a 64 bit Qualcomm per i notebook, basato sul processo di produzione a 7nm.

Lo schermo è bello grosso, 12,4″ con aspect ratio da 16:10 e risoluzione WQHD+, ovvero 2560×1600. Il display è davvero da top di gamma: l’ampia gamma di colori copre il 100% dello standard DCI-P3, offrendo colori vivaci e realistici. Grazie alla luminosità fino a 500 nit, lo schermo rimane chiaro e visibile anche in ambienti luminosi. Il display ha anche una funzione di protezione degli occhi incorporata che riduce la fatica degli occhi e previene l’affaticamento durante l’uso prolungato.

La durata della batteria è uno dei punti di forza di questo Xiaomi Book S Tablet 12.4, che offre un’autonomia fino a 11 ore di utilizzo continuo. Il dispositivo può anche essere rapidamente ricaricato in appena un’ora e mezza, garantendo quindi una continuità operativa senza precedenti.

Un po’ laptop, un po’ tablet, ma quello che conta è che Xiaomi Book S Tablet 12.4 sia estremamente comodo, efficiente e performante. Se poi Amazon lo sconta di ben 241 euro c’è poco da dire, se non INSTABUY, subito nel carrello Amazon prima che l’offerta termini!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.