Xiaomi Buds 3+Motion Light Night: la strana coppia in offerta su Amazon

Gli auricolari Redmi Buds 3 di Xiaomi sono in promozione in coppia con una lampada Motion Light Night su Amazon, con un’OFFERTA che te li dà a soli 52€, con un risparmio quindi del 22% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Xiaomi Redmi Buds 3 e Motion Light Night, OFFERTA WOW

Caratterizzati da un design sobrio e minimalista, questi auricolari neri sono costruiti in maniera tale da risultare forti e compatti, ma al contempo morbidi e facilmente indossabili. Per questo risultano essere l’ideale in particolare per allenamento, corsa, jogging e tante altre attività all’aperto. Redmi Buds 3 Lite sono progettate con una struttura ergonomica per adattarsi perfettamente al tuo orecchio.

Gli auricolari, come accennato prima, sono venduti in coppia con una Motion Light Night, ovverosia la luce notturna intelligente di Xiaomi. Caratterizzato da una struttura magnetica, il corpo luminoso indipendente del dispositivo può essere rimosso dalla base e utilizzato come lampada da trasporto. La combinazione tra la lampada semisferica e la base magnetica consentono una regolazione libera a 360°.

La lampada dispone inoltre di due livelli di luminosità che possono essere impostati a seconda dell’utilizzo. Insomma, una bella combo per due oggetti super utili e di design oltre tutto. Una coppia che ora puoi accaparrarti con soli 52€, con un risparmio quindi del 22% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

