Xiaomi Buds 3T PRO a 120 EURO IN MENO: lo sconto bomba è del 66%

A pochissimo dall’inizio del Prime Day, Amazon ha lanciato una mega promozione sugli auricolari più ricercati sul mercato! Si tratta degli Xiaomi Buds 3T PRO, al momento disponibili a soli 58 euro con un mega sconto del 66%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Xiaomi Buds 3T PRO: modalità di utilizzo e specifiche tecniche

Gli Xiaomi Buds 3T PRO sono degli auricolari Bluetooth che rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio.

Queste cuffie si caratterizzano per il potente processore indipendente ANC di cui sono dotate che permette la cancellazione del rumore fino a 40 dB. In più, grazie ai 3 microfoni incorporati, offrono chiamate super nitide anche nei luoghi più rumorosi così da comunicare chiaramente ovunque tu sia.

Allo stesso tempo, utilizzando la modalità trasparenza, sarà possibile prestare attenzione a tutto quello che ti circonda senza dover rimuovere gli auricolari. In più i dispositivi supportano il miglioramento della voce in contesti rumorosi per non farti perdere mai una parola.

La modalitò di utilizzo è semplicissima in quanto l’accoppiamento con il tuo smartphone avviene in un attimo dopo l’estrazione degli auricolari dalla custodia. Inoltre potrai collegarle contemporaneamente anche a due dispositivi come smartphone, tablet, PC e altri gadget tech.

Per finire, le cuffie sono dotate di certificato IP55 contro polvere e acqua così da poterle utilizzare durante gli allenamenti o le tue avventure all’aria aperta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.