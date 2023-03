Xiaomi Days su eBay: 15% di extra-sconto su una serie di prodotti del brand

Ebay lancia il suo nuovo codice promozionale, XIAOMIDAYS23, che permette di avere uno sconto del 15% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per un risparmio massimo per utente di 150 euro. La promozione tocca tantissime categorie merceologiche legate al noto brand, dagli smartphone ai tablet, dagli auricolari agli smartwatch, fino a tutti quei prodotti legati all’ecosistema Xiaomi anche per la casa.

Grazie alla promozione di eBay è dunque possibile risparmiare cifre importanti. L’iniziativa durerà da oggi 30 marzo 2023 fino alle ore 23:59 del 12 aprile 2023 e il coupon può essere sfruttato per quattro volte da ciascun utente.

Sconti pazzi per i prodotti Xiaomi su eBay con XIAOMIDAYS23

Tra i prodotti in sconto, molti dei quali ne hanno già applicato uno (quindi quello del 15% diventa aggiuntivo), si possono trovare tosaerba, materiale per la cura del giardino, piscine gonfiabili, ombrelloni e tantissimo altro ancora. Proprio perché la vetrina degli sconti Xiaomi Days di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano il prezzo di listino.

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Smartphone top molto interessante questo Redmi Note 12: le eccezionali capacità della fotocamera della serie RN12 e le funzionalità di intrattenimento nella fascia media in grado di affrontare tutte le sfide della vita della GenZ. Schermo AMOLED da 6,67 pollici, con neri perfetti e una riproduzione dei colori vibranti, supporta 3 frequenze di aggiornamento (60Hz/90Hz/120Hz) per un’esperienza utente più fluida pur rimanendo attenti ai consumi. Su eBay è a 220€.

Xiaomi Redmi Note 11

Il Redmi Note 11 presenta un nuovissimo frame piatto dal design minimal. Look moderno, robusto e sicuro da impugnare,monta un SoC MediaTek Helio G96 ad alte prestazioni. Il dispositivo propone poi un display AMOLED da 6,43′ con risoluzione FullHD+ (2400x 1080 pixel) e un refresh rate adattivo fino a 90Hz per colori più vivaci e dinamici, e immagini più nitide. Oltre alla sensazione di scorrimento fluido sulla punta delle dita, le funzioni software del display AMOLED offrono anche un’esperienza visiva di grande impatto, coinvolgente e accattivante. Con l’offerta XIAOMIFESTAGO22, lo paghi 160€ circa, anziché 189€ (ricevi 28,35€ di sconto).

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Green ha uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Snapdragon 695, una tripla fotocamera posteriore da 108 MP con obiettivi ultrawide da 8 MP e 2 MP, Fotocamera selfie da 16 MP, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W, lettore di impronte digitali su un lato, resistenza all’acqua IP53, altoparlanti stereo e MIUI 13 basata su Android 11. Su eBay ora ti cosa 299€, anziché 349€ (ricevi 50,00€ di sconto).

Xiaomi Mi Pad 5

Con una suite di funzioni di produttività che funzionano per te, scatta una foto veloce con la fotocamera frontale da 8 MP e la fotocamera singola da 13 MP. Per maggiore flessibilità, goditi la Xiaomi Smart Pen per schizzi accurati o prendere appunti. Il processore Qualcomm Snapdragon 860 raggiunge velocità fino a 2,96 Ghz, mentre il suo la grande batteria da 8720 mAh ti assicura di essere alimentato per tutto il giorno. Ora su eBay lo trovi a 309 euro, anziché 359€ (ricevi 50,00€ di sconto).

Xiaomi Robot Dreame D9 LDS Alexa

Con questo simpatico quanto utilissimo aiutante, la pulizia domestica diventa più facile. Tutto quello che devi fare è scegliere tra diverse modalità di pulizia (aspira/lava/aspira e lava) e premere un bottone per avviarle, al resto pensa lui. Il robot si sposta per la stanza e aspira di tutto, dai peli alla polvere, fino alle briciole infilandosi anche sotto i letti e i mobili, dove si nasconde lo sporco. Su eBay, con la promozione, ti costa solo 259€, anziché 219€ (ricevi 39€ di sconto).

Termini e condizioni

Codice: XIAOMIDAYS23 Valore Coupon: 15% Sconto max per utilizzo: 50€ N. Utilizzi max per utente: 4 Inizio: 30 marzo 2023 ore 9:00 Fine: 12 aprile 2023 ore 23:59 Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione.

