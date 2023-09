Xiaomi e POCO fanno festa su Amazon: sconti ESPLOSIVI sui migliori smartphone

Hai mai desiderato uno smartphone Xiaomi o POCO? Bene, ora è il momento perfetto per acquistare uno di questi dispositivi di alta qualità a prezzi scontati. Amazon sta offrendo offerte straordinarie su una vasta gamma di smartphone della nota compagnia cinese, i cui prodotti sono ormai apprezzati da milioni di utenti in tutto il mondo.

Amazon, le migliori offerte Xiaomi e POCO

Xiaomi è un’azienda tecnologica cinese con sede a Pechino, fondata nel 2010 da Lei Jun. È diventata rapidamente una delle aziende leader nel settore della tecnologia, conosciuta per la produzione di una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone, elettronica di consumo, elettrodomestici, dispositivi per la casa intelligente e altro ancora. POCO è invece un sotto-brand di Xiaomi Corporation, creato per offrire telefoni intelligenti di alta qualità a prezzi competitivi, focalizzandosi sull’essenziale e sulle prestazioni di alto livello. Ecco alcune delle promozioni più interessanti:

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 79€, cioè il 38% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro. E visto che le spedizioni sono rapide e gratuite tramite Prime, capirai da te che è davvero un affare: se stai pensando a un regalo per te o una persona cara, puoi fare quindi una bellissima figura e un bell’omaggio con uno smartphone davvero niente male in relazione alla sua fascia.

Xiaomi Redmi Note 11s

Lo Xiaomi Redmi Note 11s è uno dei migliori medio gamma sul mercato e non a caso è quindi uno dei dispositivi di questo brand più ricercati del momento. Complici le sue grandi potenzialità e caratteristiche uniche come la fotocamera professionale da 108 MP, il display AMOLED FHD+ a 90 Hz e la funzione di ricarica rapida a 33 W, molti utenti fanno a gara per assicurarsene uno.

Xiaomi Redmi Note 12

Se stai cercando un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna, Xiaomi Redmi Note 12 è la scelta ideale. Non solo offre prestazioni eccellenti, ma puoi anche approfittare della spedizione gratuita e della possibilità di pagare in comode rate mensili grazie a Cofidis al momento del check-out. Come? Seguendo questo link e visitando la pagina del prodotto su Amazon, dove potrai averlo a soli 148€. Ma affrettati, l’offerta è quasi terminata e gli articoli disponibili sono limitati.

POCO M5

POCO M5 è un ottimo smartphone che offre un’esperienza di entertainment a tutto tondo, bilanciando perfettamente le esigenze fotografiche, di fruizione audiovisiva e di autonomia del dispositivo. Con un display DotDisplay AMOLED da 6,58 pollici Full HD+ e un chipset MediaTek Helio G99, hai tutto quello che ti serve anche per esperienze di streaming senza interruzioni. Oggi puoi acquistarlo su Amazon nel taglio 4GB/64GB a un costo super vantaggioso, ovverosia 189€ con uno sconto del 14% le spese di spedizione incluse grazie ai servizi Prime.

POCO X5 5G

Il nuovo gioiellino di Xiaomi, ovverosia lo smartphone POCO X5 5G è in offerta su Amazon con lo sconto del 10%. In questo preciso momento costa infatti 269€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Sicuramente un ottimo prezzo per uno dei migliori nuovi modelli di fascia media sul mercato.

POCO M3 Pro 5G

Su Amazon c’è l’eccellente POCO M3 Pro 5G, taglia 6GB-128GB, super scontato e che puoi acquistare con appena 182€ con le spedizioni veloci e gratuite. Questo smartphone è un prodotto di media gamma dedicato principalmente all’entertainment e pensato per i giovani. Ma non per questo non si adatta a ogni tipo di profilo utenza. Monta un processore MediaTek Dimensity 700 da 7nm, 5G e un display a 90Hz con DynamicSwitch, grazie alla doppia Sim 5G permette di avere sempre a disposizione tutta la velocità del 5G.

Altre offerte Xiaomi e POCO:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay a 303,99€ invece di 379,90€;

– Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay invece di 379,90€; POCO X5 Pro 5G – Smartphone 6+128GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″ a 314,99€ invece di 349,90€;

– Smartphone 6+128GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″ invece di 349,90€; POCO X5 5G – Smartphone 8+256GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″ a 296,99€ invece di 326,92€;

– Smartphone 8+256GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″ invece di 326,92€; POCO X5 5G – Smartphone 6+128GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″ a 253,99€ invece di 282,23€;

– Smartphone 6+128GB, AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ 6.67″ invece di 282,23€; Redmi Note 12 Pro – 120Hz AMOLED display,Snapdragon 732G Octa a 259,99€ invece di 322,42€;

– 120Hz AMOLED display,Snapdragon 732G Octa invece di 322,42€; POCO F5 5G – 8+256GB, 6.67” 120Hz FHD+ POLED a 399,99€ invece di 429,90€.

Queste sono solo alcune delle offerte straordinarie sui dispositivi Xiaomi e POCO su Amazon. Scegli il modello che fa per te e approfitta di questi prezzi scontati per ottenere uno smartphone di alta qualità a un prezzo conveniente. Non perdere questa opportunità.

