Xiaomi FUORI TUTTO: 10 prodotti poco noti SVENDUTI su Amazon

Tra le offerte di oggi di Amazon, immancabili ovviamente quelle sui prodotti di una delle più grandi e apprezzate aziende mondiali della tecnologa, ovverosia Xiaomi. La società cinese ha una sfilza di prodotti appartenenti al suo vasto ecosistema con delle promozioni davvero interessanti. Guardate quelle relative ai gadget più insoliti.

Bollitore intelligente (sconto del 29%)

Molto interessante anche questo bollitore smart Mi Smart Kettle Pro con schermo digitale in alta definizione: ti permette di vedere la temperatura in tempo reale e coi controlli via app puoi mantenere la temperatura del bollitore fino a 12 ore tra i 40° e i 90°C. Poi è anche costruito con materiali di ottimo design, con rivestimento interno in acciaio inossidabile AISI 304.

Termometro igrometro Pro (sconto del 33%)

Questo termometro igrometro con display e-ink e bluetooth è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 27€ circa, complice lo sconto del 7%. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Metro laser SMART (sconto del 20%)

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 49€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Taglia unghie smart di Xiaomi (sconto del 10%)

Il tagliaunghie smart di Xiaomi, realizzato dal brand Seemagic, è un dispositivo particolare che ti regala però una manicure perfetta. Adatto sia per grandi che per piccini, senza dolore o fastidio, questo prodotto funziona elettronicamente tramite batteria integrata ricaricabile. Lo accendi tenendo premuto col pollice al centro, e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Se ti va di provarlo, costa 26 euro tutto incluso.

Contenitore per rifiuti intelligente

Molto interessante anche questo contenitore per rifiuti con tecnologia di sigillo e sostituzione automatica del sacchetto: premendo il pulsante frontale per 3 secondi, il contenitore per rifiuti intelligente sigilla automaticamente il sacchetto della spazzatura contenuto all’interno, grazie alla sua tecnologia di sigillo in materiale termoplastico. Inoltre, sostituisce il sacchetto sporco con uno nuovo.

Ma non è finita qui, non ci credete? Altre offerte:

