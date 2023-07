Xiaomi MANIA: auricolari, smartphone, smartwatch e smarthome IN SALDO

L’azienda cinese Xiaomi è nota per offrire una vasta gamma di dispositivi tecnologici ad alta qualità a prezzi accessibili. E se sei alla ricerca di occasioni vantaggiose su questo brand, Amazon potrebbe essere il posto giusto per te.

Xiaomi Outlet su Amazon: guarda che prezzi

Nell’outlet di Xiaomi su Amazon, troverai una selezione di prodotti a prezzi scontati, tra cui auricolari, smartphone e smartwatch. Gli auricolari Xiaomi offrono un’esperienza audio di alta qualità, con design ergonomico e funzionalità avanzate come la cancellazione del rumore o la connettività wireless.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 16€, con un risparmio quindi del 39% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, auricolari top a prezzo shock

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth 5.3 che offrono una serie di funzionalità avanzate. Dotati di cancellazione del rumore AI, consentono di godere di un’esperienza audio immersiva senza distrazioni. Sono anche compatibili con la ricarica wireless, che rende la ricarica dei auricolari ancora più comoda. Prendile oggi su Amazon con lo sconto del 37% a soli 22€. Le spedizioni sono gratuite.

Smartphone

Per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi, potrai trovare modelli con specifiche tecniche all’avanguardia a prezzi convenienti. I dispositivi Xiaomi sono noti per offrire ottime prestazioni, una lunga durata della batteria e un’interfaccia utente intuitiva basata sul sistema operativo MIUI.

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 71€, cioè il 38% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro. E visto che le spedizioni sono rapide e gratuite tramite Prime, capirai da te che è davvero un affare: se stai pensando a un regalo per te o una persona cara, puoi fare quindi una bellissima figura e un bell’omaggio con uno smartphone davvero niente male in relazione alla sua fascia.

Xiaomi Redmi Note 11s

Lo Xiaomi Redmi Note 11s è uno dei migliori medio gamma sul mercato e non a caso è quindi uno dei dispositivi di questo brand più ricercati del momento. Complici le sue grandi potenzialità e caratteristiche uniche come la fotocamera professionale da 108 MP, il display AMOLED FHD+ a 90 Hz e la funzione di ricarica rapida a 33 W, molti utenti fanno a gara per assicurarsene uno.

Xiaomi Redmi Note 12

Se stai cercando un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna, Xiaomi Redmi Note 12 è la scelta ideale. Non solo offre prestazioni eccellenti, ma puoi anche approfittare della spedizione gratuita e della possibilità di pagare in comode rate mensili grazie a Cofidis al momento del check-out. Come? Seguendo questo link e visitando la pagina del prodotto su Amazon, dove potrai averlo a soli 139€. Ma affrettati, l’offerta è quasi terminata e gli articoli disponibili sono limitati.

Xiaomi Smart Band 7

Lo spettacolare Xiaomi Smart Band 7, da poche settimane sbarcato in Italia, lo trovi oggi con una promozione di lancio di quelle da non lasciarsi sfuggire. Ora, infatti, puoi farlo tuo a un prezzo decisamente interessante, ovverosia 42€ invece che a 59,99€. Basta andare su Amazon e chiudere l’acquisto. Ma devi fare in fretta, perché le scorte sono limitate.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Un aiuto per le pulizie quotidiane fa sempre comodo, soprattutto per detergere bene anche quei punti difficili da raggiungere per tutti, tranne che per questo eccellente mini robot Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra. Si tratta di un vero e proprio top di gamma per il genere, un robot estremamente intelligente e dotato in grado di spazzare, aspirare e perfino lavare i pavimenti. Approfittane per farlo tuo a soli 269€, con uno sconto complessivo del 13%, e le spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon.

Bollitore intelligente

Molto interessante anche questo bollitore smart Mi Smart Kettle Pro con schermo digitale in alta definizione: ti permette di vedere la temperatura in tempo reale e coi controlli via app puoi mantenere la temperatura del bollitore fino a 12 ore tra i 40° e i 90°C. Poi è anche costruito con materiali di ottimo design, con rivestimento interno in acciaio inossidabile AISI 304.

Xiaomi TV F2

L’ottima smart TV Xiaomi TV F2 Series con integrato Fire TV crolla di prezzo anche nella variante da 43”, che oggi puoi far tuo con 299€, ovverosia con uno sconto di ben 100,00€ (22%) e le spedizioni gratuite con Prime. Grazie all’integrazione di Fire TV gli utenti possono godere di una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altro ancora (potrebbe essere necessario un abbonamento separato).

Ma non è finita qui, non ci credete? Altre offerte:

Sfruttando le occasioni dell’outlet di Xiaomi su Amazon, potrai acquistare i prodotti desiderati a prezzi scontati, risparmiando senza compromettere la qualità.

