Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, prezzo FOLLE per lo straordinario medio gamma

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media con un bel design, con la connettività 5G, una potente fotocamera e un prezzo super accattivante? Bene, questa offerta di eBay sull’ottimo Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE sembra fatta apposta per te: è bello, giovanile, moderno, costa pochissimo e ha tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze.

Ad appena 262€, infatti, il device del colosso cinese ha dalla sua un ottimo display AMOLED da 6.55 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale perfetta per i selfie e le video chiamate, mentre il potente processore octa core di ultima generazione è sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno senza mai un lag o un impuntamento.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE crolla su eBay: affare d’oro irripetibile

Come puoi vedere dall’immagine soprastante, inoltre, lo smartphone di Xiaomi monta una fotocamera tripla munita di un potente sensore da 64 MP per foto ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica. Inoltre, il device dispone di una batteria di lunga durata che ti saprà assicurare ore e ore di utilizzo senza mai lasciarti in panne a cui si aggiunge anche il supporto alla ricarica rapida che ti offre molte altre ore di utilizzo dopo appena 30 minuti di ricarica.

Ora che hai scoperto perché lo smartphone di Xiaomi è quasi un acquisto obbligato a questo prezzo, non devi fare altro che metterlo subito nel carrello e prepararti a un’esperienza di utilizzo che saprà regalarti un sacco di soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Infine, ricorda che scegliendo PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

