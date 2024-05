Xiaomi Mi Band 6: SCONTO da non perdere solo per OGGI

Oggi su Amazon ci sono degli sconti che non devi assolutamente perdere. Uno di questi è quello che riguarda la nuova Xiaomi Mi Band 6, una smart band d’eccezione che riesce a garantire diverse funzionalità avanzate per riuscire a monitorare efficacemente i tuoi standard di salute e fitness, godendo di una grandissima precisione. Solo per oggi è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo sconto dell’8%, che blocca il prezzo finale d’acquisto a soli 44,99€.

Xiaomi Mi Band 6: oggi è disponibile con un ottimo sconto

Il display AMOLED da 1,56″ offre una visualizzazione chiara e dettagliata, con una risoluzione di 326 ppi, paragonabile a quella degli smartphone. Inoltre, con oltre 60 display tra cui scegliere, hai la libertà di personalizzare il tuo dispositivo in base al tuo stile. Con le 30 modalità di fitness di cui dispone, tra cui HIIT, basket, boxe e altro, funge da vero e proprio personal trainer portatile, rendendo l’esperienza di allenamento ancora più fluida. In più, ti fornirà in tempo reale le metriche chiave come la durata dell’allenamento, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate.

Il monitoraggio del sonno registra accuratamente la tua qualità del riposo, inclusi i cicli di sonno profondo, leggero e REM, offrendoti consigli scientifici per migliorare le tue abitudini di sonno e monitorando la saturazione di ossigeno e la respirazione notturna per ottenere dati sempre accurati. La batteria offre una durata incredibile, con ben 19 giorni in modalità risparmio energetico e 14 con un utilizzo normale. Infine, riesce a resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità, potendola utilizzare anche durante le tue nuotate.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista ora questo prodotto: è disponibile con uno sconto dell’8% al prezzo finale di 44,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.