Xiaomi Mi Band 8 prezzo STRATOSFERICO per il Black Friday su Amazon

La Xiaomi Mi Band 8 si conferma come il compagno ideale per chi cerca un modo intelligente e sofisticato per monitorare la propria salute e le attività fisiche. Con uno schermo AMOLED da 1.62 pollici, oltre 200 quadranti personalizzabili, monitoraggio avanzato della salute e una resistenza all’acqua fino a 5ATM, questa smart band offre una completa esperienza di fitness. Una potenza che oggi puoi indossare al polso a un prezzo decisamente vantaggioso, ovvero appena 33€ grazie allo sconto Amazon del 15%. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

Schermo AMOLED brillante da 1.62” la Xiaomi Mi Band 8 è una bestia

Lo schermo AMOLED da 1.62 pollici della Mi Band 8 offre colori vivaci, contrasto nitido e una chiarezza straordinaria. La navigazione tra le funzioni è intuitiva, e i quadranti personalizzabili ti permettono di adattare l’aspetto della tua smart band al tuo stile. Con oltre 200 quadranti tra cui scegliere, puoi personalizzare la tua Mi Band 8 per adattarsi a ogni occasione e stato d’animo. La frequenza di aggiornamento di 60Hz garantisce una scorrevolezza senza paragoni durante la navigazione tra le schermate e l’utilizzo delle funzioni.

La Mi Band 8 è dotata di un insieme completo di sensori per il monitoraggio della salute, tra cui il battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Queste funzionalità ti consentono di avere una panoramica dettagliata della tua salute. Inoltre vanta più di 150 modalità sportive, tramite le quali puoi affrontare qualsiasi attività tu scelga. Che tu stia correndo, nuotando, o praticando yoga, questa smart band monitorerà e registrerà le tue prestazioni in modo accurato.

Nonostante le sue potenti funzionalità, la Mi Band 8 offre un’incredibile autonomia della batteria, che può durare fino a 16 giorni con un uso normale. Questo significa meno preoccupazioni e più tempo per concentrarti sulle tue attività quotidiane.

La resistenza all’acqua fino a 5ATM rende la Mi Band 8 adatta per essere indossata durante la nuotata o la doccia. Un’opzione versatile per chi desidera monitorare l’attività fisica in qualsiasi contesto. Scegli la Mi Band 8 per un’esperienza completa e intelligente nel mondo del fitness, costa appena 33€ grazie allo sconto Amazon del 15%. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.