Xiaomi Mi Band 8: smartwatch ASSURDO a un PREZZO RIDICOLO

Xiaomi è ormai un caposaldo dell’elettronica e una delle sue punte di diamante è lo smartwatch Xiaomi Mi Band 8. Attualmente è tra i dispositivi che ha rivoluzionato l’ecosistema degli smart band ed è SOLO per OGGI è in sconto su AMAZON del 5% al prezzo più basso di sempre: 34,19€.

Mi Band 8 ha un display grande touchscreen AMOLED da 1,62″ per poter riuscire a offrire un’esperienza sempre migliore e fluida all’utente, oltre ad avere in dotazione una funzione nuova ed esclusiva, ossia un sensore di luce ambientale che regola la luminosità a seconda della posizione del polso e della luce esterna, così da tenere gli occhi sempre più protetti. Lo smart band di Xiaomi presenta più di 150 modalità sportive, tra cui le immancabili corsa, nuoto e tennis; c’è la possibilità di analizzare tutti gli allenamenti mediante delle specifiche statistiche, come la frequenza cardiaca e tanto altro.

Xiaomi Mi Band 8, non potrai chiedere di meglio a questo prezzo

Il monitoraggio della salute è un parametro molto importante per Mi Band 8. Infatti, questo smart band supporta, oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, anche quello della pressione e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Dunque, se ci dovesse essere un’anomalia nel nostro corpo, Mi Band 8 la rileverà immediatamente. Inoltre, ci sono anche altre funzioni importantissime, come la gestione del sonno e l’allenamento respiratorio.

Mi Band 8 ha una durata davvero incredibile: con una sola carica di 1 ora può essere utilizzato fino a 16 giorni consecutivi! Esso è impermeabile e può essere utilizzato anche durante le attività di nuovo. È compatibile con Android 6.0/iOS 10 o versioni successive. Puoi renderlo TUO a soli 34,19€. Attenzione però, l’offerta potrebbe scadere in giornata, affrettati!

