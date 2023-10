Comodo, capiente e impermeabile: lo zaino Xiaomi ora lo paghi SOLO 12 euro!

XIAOMI MI CASUAL DAYPACK è lo zainetto ideale per portare tutto quello che ti serve senza il rischio di ritrovarsi una zavorra sulle spalle o che si rompa. Molto capiente, non lo risentirai grazie al materiale morbido con cui è stato realizzato. Che al contempo gli offre anche robustezza. Inoltre, è anche impermeabile quindi in caso di pioggia terrai al riparo il contenuto. Non guasta poi il fatto che sia molto elegante, con un design essenziale e il colore nero. Quindi adatto anche per professionisti in cerca di comodità. Ora lo paghi solo 12 euro su eBay!

XIAOMI MI CASUAL DAYPACK: le caratteristiche

Mi Casual Daypack è uno zaino dalle dimensioni compatte, che lo rendono quindi capiente ma anche versatile e adatto anche per aerei e treni. Parliamo infatti di una lunghezza di 34 cm e una capienza di 10 litri. E’ possibile inserirci anche Laptop fino a 11 pollici di grandezza.

Ha diverse tasche separate da cerniere, in modo da avere un rapido accesso al tuo smartphone o tablet, facilitando il trasporto di contenuti organizzati, al riparo da umidità e polvere. Infatti, è come detto impermeabile. La tasca davanti fa sì che potrai accedere velocemente alle cose che ti servono più spesso. Il rivestimento in poliestere lo rendono molto comodo ma al comtempo resistente.

Fai tuo lo zaino Xiaomi Mi Casual Daypack oggi su eBay a soli 12 euro! Un prezzo davvero basso se si pensa a cosa offre!

