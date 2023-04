Xiaomi Mi-Motion è l'economica lampada smart intelligente che ti facilita la vita

Mi-Motion è la lampada smart di Xiaomi che rileva il movimento di una persona, monitora il livello di illuminazione della stanza ed è in grado di connettersi con altri dispositivi grazie al modulo Bluetooth integrato. Con l’ultima offerta che Amazon ha lanciato questa mattina, la puoi acquistare a soli 14€, per effetto dello sconto del 25% applicato sul dispositivo (di listino costa 19 euro).

Mi-Motion, la lampada smart di Xiaomi

Insomma, una luce intelligente 3 in 1 che si distingue dalla concorrenza per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo e per la sua utilità. Pensate ad esempio alla comodità di rientrare in casa la sera tardi e magari di vedersi illuminato in automatico l’uscio così da vedere chiaramente il pertugio della chiave, oppure di entrare nella vostra abitazione e di non dovervi preoccupare di trovare l’interruttore della luce perché tanto si accende in automatico.

Ecco, con Xiaomi Mi-Motion non ti devi più preoccupare di nulla: grazie al sensore che rileva il movimento di una persona, una volta rilevato, Mi-Motion si accende in automatico e il giooc è fatto.

Inoltre ti consente anche di risparmiare, dal momento che puoi usare soltanto la Mi-Motion per avere un’illuminazione chiara senza aver bisogno di accendere altre luci. E in più regoli l’ora di accensione e spegnimento con un tap grazie all’app xiaomi Home.Mi-Motion

