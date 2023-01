Xiaomi Mi Smart Band 6, la migliore smartband su Amazon ancora scontata

La risposta al quesito del titolo è semplice: perché oggi questo smartband rappresenta il giusto rapporto che deve esistere tra qualità e prezzo sul mercato. In questo momento quello che viene considerato dagli esperti uno dei migliori wearable del momento è in super sconto a 34€ su Amazon, con un bel risparmio del 27%.

Le spedizioni poi sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime. Ma attento, la promo scade a breve, per cui fai in fretta se vuoi accaparrarti questo braccialetto fitness che, oltre alla normale funzione di orologio con display touch screen a colori, possiede tante altre peculiarità. Per questo andrebbe acquistato entro oggi.

Xiaomi Mi Band 6 , affare in vista

Lo Xiaomi Mi Band 6 con schermo AMOLED da 1.56′ ti permette di tracciare la tua attività fisica e quindi di conoscere un po’ meglio il tuo fisico e lo stato della tua salute. Un ottimo concentrato di tecnologia, che può essere un tuo validissimo alleato per quando fai sport, e non solo. E’ dotato di ampio display a colori, quindi è perfetto per leggere dal polso notifiche, avvisi e promemoria. Ma puoi anche monitorare il tuo sonno e la qualità della respirazione, più tantissime altre cose.

Insomma, registrazioni giornaliere delle calorie bruciate, del numero di passi, delle ore di leva, visualizzare istantaneamente chiamate, SMS, notifiche di applicazioni, ecc. Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono sul tuo polso. 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate inclusi Pilates e Zumba; monitoraggio della salute: il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute

Ha il cinturino Antibatterico Ag+ con materiale TPU che contiene agenti antibatterici per proteggere la pelle dai germi e un sistema di ricarica semplificata: fino a 14 giorni di durata della batteria con un utilizzo standard; ricarica semplificata grazie al caricatore magnetico; resistente all’acqua fino a 5 ATM 50m. Per questo e altre mille ragioni che puoi scoprire da te, lo Xiaomi Mi Band 6 è uno dei wearable del momento e rappresenta un ottimo prodotto in rapporto qualità-prezzo. Quindi affrettati e vai su Amazon, solo così potrai mettere le mani su questo gioiellino a soli 34 euro.

