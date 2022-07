Xiaomi Mi Smart Band 6, la REGINA delle smartband a prezzo SHOCK

Xiaomi Mi Smart Band 6 torna in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione se sei alla ricerca di una smartband completa, economica e in grado di registrare i tuoi allenamenti e monitorare la tua salute. Con lo sconto del 22%, infatti, solo oggi puoi acquistarla ad appena 34€ con consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione.

Una volta allacciata al polso la smartband di Xiaomi inizia automaticamente a registrare i tuoi parametri vitali: il sensore HR monitora la frequenza cardiaca 24/7 (a riposo e sotto sforzo), registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), calcola la distanza percorsa, le calorie bruciate e molto altro.

Metti al polso la validissima Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su Amazon

Non farti condizionare dal prezzo economico e dallo sconto a due cifre: il fitness tracker monta un bellissimo display AMOLED da 1.56 pollici ad alta risoluzione e un cinturino antibatterico estremamente comodo da utilizzare per giorni e giorni. La soluzione di Xiaomi, inoltre, è ideale per tracciare un gran numero di allenamenti e attività sportive: la allacci al polso ed ecco che inizia a registrare le tue prestazioni fornendoti la possibilità di controllarle in tutta comodità tramite l’applicazione mobile per iOS e Android.

Sono tanti i motivi per cui la Mi Smart Band 6 di Xiaomi è considerata la migliore smartband economica al mondo. Non farti scappare questa incredibile occasione su Amazon ma anzi acquistala subito fintanto che è in sconto del 22% con consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.