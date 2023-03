Xiaomi Mi Smart Band 7 a prezzo REGALO su eBay: affare d'oro imperdibile

Occasioni come quella di oggi di eBay sono impossibile da farsi scappare, a maggior ragione quando ti permettono di acquistare la super smartband economica Xiaomi Mi Smart Band 7 a un prezzo davvero speciale. Infatti, ad appena 39€, quest’oggi hai finalmente la possibilità di allacciare al polso quella che viene definita come la “regina delle smartband”.

Apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo, il fitness tracker del colosso cinese è pronto a sorprenderti fin da subito con il suo design curato sotto ogni punto di vista.

Appena 39€ su eBay per la strepitosa Xiaomi Mi Smart Band 7: affare d’oro

Frontalmente trova posto un eccellente pannello AMOLED da 1.67 pollici ad altissima risoluzione, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR si occupa di registrare costantemente la frequenza cardiaca 24/7, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche la qualità del sonno.

A tutto ciò si aggiunge un corpo resistente e impermeabile fino a 5 ATM, una batteria di nuova generazione con autonomia di 14 giorni e il supporto a più di 110 modalità di allenamento (al chiuso e all’aperto) per registare le tue prestazioni fisiche offrendoti anche numerosi consigli su come restare in forma.

Non farti scappare questa epica occasione di eBay che ti dà la possibilità di acquistare la smart band di Xiaomi a un prezzo ridicolo, addirittura con la consegna rapida inclusa e senza costi di spedizione extra.

