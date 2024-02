Xiaomi Mi Smart Band 7: approfitta SUBITO dello SCONTO su Amazon

Xiaomi Mi Smart Band 7 è la risposta al tuo bisogno di avere un tracker completo ma che comunque rientri in un prezzo di fascia medio-bassa. Solo per oggi su Amazon c’è un importante sconto del -6% su questo prodotto, che va a fissare il prezzo finale a 35,99€. Affrettati: le scorte potrebbero esaurirsi molto velocemente!

Xiaomi Mi Smart Band 7: acquistalo oggi con un buonissimo sconto su Amazon

Il tracker di Xiaomi di cui parleremo oggi ha un’area del 27% più visibile rispetto al modello precedente. Dunque, avrai un display AMOLED più ampio che, oltre ad essere più funzionale rendendo più semplice la visualizzazione (rigorosamente in alta definizione), renderà anche meglio l’estetica del tuo polso. Avrai la possibilità di tracciare diversi sport outdoor, registrando dati importanti tra cui frequenza cardiaca e calorie bruciate. Inoltre, c’è anche il supporto dell’analisi professionale del VO2Max, del carico di allenamento e la durata del recupero, elementi chiave che ti aiuteranno ad avere migliori prestazioni sportive e uno stato di salute migliore.

Con Xiaomi Mi Smart Band 7 avrai anche la possibilità di monitorare costantemente il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, lo stress e i livelli di saturazione. La sua batteria è da 180 mAh ed ha un’autonomia di tutto rispetto che dura fino a 14 giorni consecutivi. Il tracker è compatibile con sistemi operativi che partono da Android 6.0 e iOS 10 e può essere personalizzato come più ci aggrada grazie a più di 100 quadranti dinamici disponibili. Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: solo per oggi è disponibile sul sito di e-commerce più famoso al mondo con un importante sconto del -6% che fissa il prezzo a 35,99€. Non fartelo scappare!

