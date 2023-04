Xiaomi Mi Smart Band 7, l'activity tracker per ECCELLENZA ad appena 38€

Da tempo la smartband economica per eccellenza Xiaomi Mi Smart Band 7 non crollava di prezzo come oggi, merito di una stratosferica offerta di eBay con tanto di consegna in appena 48 ore e senza costi di spedizione. Ad appena 38€, infatti, questa di oggi è la tua occasione d’oro per allacciare al polso un fitness tracker completo e che non ha nulla da invidiare ai wearable più costosi.

Realizzata con materiali di buona fattura e con un mix di funzionalità davvero al top, la smartband di Xiaomi monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.62 pollici con una perfetta luminosità e gestione delle notifiche in arrivo.

Ci vogliono appena 38€ su eBay per acquistare la Xiaomi Mi Smart Band 7

Dotata di una super batteria che ti assicura senza problemi un’autonomia che si estende per ben 14 giorni di fila, il fitness tracker a marchio Xiaomi monta anche un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue).

Perfettamente compatibile con iOS e anche Android, il wearable del colosso cinese supporta più di 110 modalità di allenamento per aiutarti a migliorare la tua forma fisica nelle più disparate tipologie di allenamenti in palestra e non.

Impossibile lasciarsi scappare questa stupenda offerta di eBay che ha come protagonista la migliore smartband economica degli ultimi mesi. Acquista subito la Mi Smart Band 7 di Xiaomi per riceverla direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

