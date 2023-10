Xiaomi Mi Smart Band 8 a 37€ su eBay: occasione SHOCK da non perdere

La nuova settimana non potrebbe partire con una migliore offerta eBay in ambito wearable: quest’oggi, infatti, l’eccellente Xiaomi Mi Smart Band 8 costa davvero una sciocchezza. Per la precisione di bastano appena 37€ per allacciare al polso una tra le migliori smartband economiche di sempre, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Come da tradizione anche in quest’ultima versione dell’amatissima Mi Smart Band, Xiaomi ha pensato bene di realizzare un fitness tracker bello e completo sotto tutti i punti di vista.

Non farti scappare Xiaomi Mi Smart Band 8 in offerta su eBay: oggi costa pochissimo

Xiaomi Mi Smart Band 8 monta un eccellente pannello AMOLED da 1.62 pollici con luminosità adattiva – una manna dal cielo per chi pratica sport all’aperto sotto la luce diretta del Sole – abbracciato da una bellissima cornice in metallo. Nel versante interno, invece, un precisissimo sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e molto altro ancora.

La smartband a marchio Xiaomi è alimentata da una nuova batteria che porta l’autonomia a ben 16 giorni consecutivi e, per quanto riguarda il lato fitness, troviamo il supporto a un gran numero di modalità di allenamento al chiuso e all’aperto.

Insomma, cosa stai aspettando? Fatti un favore e metti subito nel carrello di eBay l’eccellente smartband economica a marchio Xiaomi; se fai in fretta hai la possibilità di riceverla direttamente a casa già nella giornata di domani e senza spendere 1€ di costi di spedizione.

