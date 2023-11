Xiaomi Mi Smart Band 8 è la REGINA dei wearable con gli edays di eBay

L’arrivo degli edays di eBay rappresenta la tua occasione d’oro per acquistare l’ottima Xiaomi Mi Smart Band 8 a un prezzo davvero molto conveniente. Sfruttando il codice coupon immediato “NOVEDAYS”, infatti, il fitness tracker del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 36€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Sono vari i motivi per cui la smartband di Xiaomi viene considerata come la migliore sul mercato, e non ha solo a che vedere con il prezzo economico di vendita.

Appena 36€ su eBay per la stupenda Xiaomi Mi Smart Band 8: occasione d’oro

Il device monta un eccellente pannello AMOLED da 1.62 pollici ad altissima risoluzione abbracciato da una cornice in metallo, mentre nel versante opposto trova posto l’ottimo sensore HR per il tracking costante dell’attività cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Ovviamente compatibile al 100% con iOS e Android, Xiaomi Mi Smart Band 8 monta anche una super batteria di lunghissima durata (più di 2 settimane di autonomia con una singola ricarica) e supporta più di 150 modalità di allenamento al chiuso e all’aperto.

A questo prezzo su eBay è praticamente impossibile perdersi la straordinaria smartband di Xiaomi; mettila subito nel carrello e ricorda di inserire il codice coupon “NOVEDAYS” per pagarla una vera sciocchezza.

