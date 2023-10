Xiaomi Mi Smart Band 8: ZERO RIPENSAMENTI per la smartband a 37€

La giornata di oggi non potrebbe iniziare con una migliore offerta eBay: l’eccellente fitness tracker super economico Xiaomi Mi Smart Band 8 può essere tuo a un prezzo davvero ridicolo. Spendendo la cifra shock di appena 37€, infatti, solo oggi puoi allacciare al polso l’amatissima smartband di Xiaomi con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 24 ore.

Il wearable del colosso cinese Xiaomi non solo vanta un rapporto qualità/prezzo imbattibile, ma ti mette a disposizione una serie di funzionalità smart di cui non potrai più fare a meno.

eBay ti regala la spettacolare Xiaomi Mi Smart Band 8 a un prezzo ridicolo

Il pannello AMOLED da 1.62 pollici è abbracciato da una cornice in metallica di bell’effetto mentre il corpo stesso del fitness tracker è perfettamente impermeabile fino a 50 metri di profondità. Munito di un eccellente sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e non solo, il fitness tracker di Xiaomi monta anche una mega batteria che ti accompagna per 16 giorni consecutivi.

Leggera, comodissima da indossare e perfettamente compatibile con iOS e Android, Xiaomi Mi Smart Band 8 è anche un fitness tracker di tutto rispetto in grado di registrare le più importanti informazioni relative ai tuoi allenamenti in palestra o all’aperto.

Con un prezzo finale di acquisto su eBay di appena 37€, con tanto di consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi di spedizione, oggi è la tua occasione d’oro per allacciare al polso il nuovo gadget smart di cui non ti pentirai mai.

