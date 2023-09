Xiaomi Mi Smart Band Fitness e Activity Tracker con display AMOLED: sconto TOP

Xiaomi Mi Smart Band è un avanzato fitness e activity tracker che offre una serie di funzionalità per monitorare la tua salute e il tuo benessere. Con un display AMOLED, è possibile visualizzare facilmente tutte le informazioni necessarie sullo schermo. Il tutto spendendo oggi solo 59€ grazie allo sconto dell’8% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

Xiaomi Mi Smart Band, l’allenatore da polso più completo ed economico

Questa smartband monitora il tuo livello di ossigeno nel sangue (SpO2) per tenere traccia della tua saturazione di ossigeno durante il sonno e l’attività fisica. Inoltre, monitora il sonno, misura la frequenza cardiaca in tempo reale e tiene traccia dei tuoi passi e delle calorie bruciate.

Grazie alla resistenza all’acqua fino a 5ATM, puoi indossare questo smart band anche durante le attività acquatiche, come il nuoto. Riceverai notifiche direttamente sul tuo polso per chiamate in arrivo, messaggi e altre notifiche importanti.

L’app Mi Fit ti permette di analizzare in dettaglio i tuoi dati e monitorare i tuoi progressi nel tempo. Inoltre, il design elegante e confortevole rende questo smart band ideale per l’uso quotidiano. Insomma, la Xiaomi Mi Smart Band è un ottimo strumento per monitorare la tua salute e il tuo livello di attività fisica in modo pratico ed efficiente. Il tutto spendendo oggi solo 59€ grazie allo sconto dell’8% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

