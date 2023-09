Xiaomi Mi Smart Clock: la sveglia intelligente che PARLA costa niente su eBay

Se desideri iniziare la tua giornata con uno stile moderno e intelligente, non cercare oltre. Lo Xiaomi Mi Smart Clock è la soluzione perfetta per chi cerca una sveglia intelligente e un assistente vocale tutto in uno. Aggiungi un tocco di eleganza e praticità alla tua giornata con questa sveglia all’avanguardia, e comprala ora su eBay a soli 33€. Ti basta usare il codice SETTEMBRE2023 per avere lo sconto e quindi questo prezzo. Inserisci il codice al momento del pagamento per riscattarlo.

Xiaomi Mi Smart Clock, classico e moderno con Google Assistant

La sveglia Xiaomi è compatibile con Google Assistant, il che significa che puoi controllare una vasta gamma di dispositivi e accessori smart con il semplice utilizzo della tua voce. Chiedi alla sveglia di darti le previsioni del tempo, impostare promemoria, controllare luci e termostati smart, e molto altro ancora.

Ma questa sveglia non è solo per svegliarti al mattino. È anche dotata di un altoparlante integrato di alta qualità che ti permette di ascoltare la tua musica preferita, podcast o le ultime notizie direttamente dalla sveglia. La qualità del suono è nitida e chiara, garantendo un’esperienza audio di alta qualità.

Il Mi Smart Clock presenta un design minimalista ed elegante che si adatta a qualsiasi ambiente, dal tuo comodino al tuo ufficio. Il display LED è chiaro e facile da leggere, consentendoti di vedere l’ora e le informazioni importanti in un solo colpo d’occhio.

Puoi impostare più sveglie, scegliere suoni personalizzati o utilizzare la tua musica preferita per iniziare la giornata nel modo migliore. Prendila ora su eBay a soli 33€. Ti basta usare il codice SETTEMBRE2023 per avere lo sconto e quindi questo prezzo. Inserisci il codice al momento del pagamento per riscattarlo.

