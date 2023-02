Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S a meno di 50 euro, l'offerta spopola su Amazon

Se stai cercando degli auricolari che siano economici ma anche affidabilil, i Mi True Wireless 2s a bassa latenza sono perfetti per lo scopo: hanno una durata della batteria di circa 24 ore e supportano la ricarica senza fili. Puoi acquistarli ora su Amazon a soli 49,99€.

Grazie al chip dual-core aggiornato Mi True Wireless Earphones 2S possono accedere alla funzione di trasmissione sincrona binaurale: in pratica vengono inviati segnali sonori a entrambi gli auricolari (sinistro e destro contemporaneamente), riducendo efficacemente la latenza e riducendo al minimo le interferenze.

Inoltre la decodifica Bluetooth LHDC è completamente ottimizzata per i sistemi MIUI e l’hardware è stato profondamente ottimizzato con una nuova architettura. quando l’impostazione di bassa latenza è attivata, la latenza del suono è notevolmente ridotta per garantire un suono sincronizzato, e ciò migliora completamente l’esperienza. Compatibile con dispositivi iOS e Android , si affida al Bluetooth 5.0.

Presente anche il supporto per il codec LHDC (ma dipende dalla compatibilità con i modelli di smartphone specifici) e la modalità con attivazione vocale intelligente. Il doppio microfono utilizza la riduzione del rumore ambientale integrata tecnologia per ridurre efficacemente il rumore circostante. Presente anche il riconoscimento vocale, grantendo un’alta qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi.

Inoltre sono dotati di un altoparlante da 14,2 mm che includono una grande bobina dinamica composita. I bassi sono pieni e profondi, i medi sono morbidi e naturali, mentre i suoni ad alta frequenza sono chiari e precisi. Grazie allo sconto del 38% puoi trovarle su Amazon ad un prezzo eccezionale; ricorda anche di attivare l’abbonamento a Prime per usufruire della spedizione gratuita.

