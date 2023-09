XIAOMI MI TV BOX: con questo doppio sconto lo paghi solo 50 euro!

Vuoi trasformare la tua Tv in qualcosa di nuovo e rivoluzionario? Lo Xiaomi Mi Tv Box è proprio quello che fa per te! Si tratta di un Lettore multimediale in streaming 4K Ultra HD, con telecomando vocale, così non dovrai neppure consumare i polpastrelli delle tue dita mentre fai zapping o cambi le impostazioni. Inoltre, troverai integrato Google Assistant e il Chromecast. Approfitta del doppio sconto in vigore su eBay e risparmia ben 12 euro. Ovvero, lo paghi solo 50,70 euro anziché i 61,90 di partenza. In che modo? Devi applicare due coupon: il primo di 5 euro, inserendo il codice YITAO1HQ69KCVG7M e il secondo sconto di 6,20 euro inserendo il codice SETTEMBRE2023! In realtà, entrambi sono facilmente inseribili e dovrai solo limitarti a un paio di click al momento dell’acquisto!

Xiaomi Mi Tv Box: di cosa si tratta?

Passiamo in rassegna le caratteristiche tecniche dello Xiaomi Mi Tv Box. Grazie al Dolby Atmos porta a casa tua l’esperienza cinematografica definitiva, circondandoti di potenti effetti sonori. Inoltre, il sistema DTS-HD offre un suono di straordinaria qualità. Ti offre un’immagine più dettagliata e vivace: il 4K ultra HD realizza un’immagine più dettagliata e vivida in cui immergersi. La CPU quad-core offre prestazioni efficienti, anche grazie alla combinazione di 2 GB di RAM e 8 GB di ROM.

Il layout intuitivo dei pulsanti e il Bluetooth consentono di accedere ai contenuti preferiti in modo molto più rapido da qualsiasi angolazione. Grazie all’IR integrato, è possibile controllare l’alimentazione e il volume del televisore o della soundbar con un unico telecomando. Grazie alla combo Dolby Vision e HDR10+, le immagini sono caratterizzate da una gamma dinamica più elevata e presentano luminosità, contrasto e colori più sorprendenti rispetto a quelle offerte da una normale televisione. Senza poi dimenticare che le immagini HDR hanno anche ombre e luci più dettagliate.

Insomma, trasforma la visione di film o di serie tv, così come di eventi sportivi o di concerti in qualcosa di unico e speciale e che non potrai dimenticare! Ora potrai pagarlo solo 50,70 euro, applicando il coupon di 5 euro e quello di 7 euro. Ma ricorda che entrambi sono in scadenza e hai poco tempo!

