Xiaomi Mi TV Stick: intrattenimento senza limiti a un prezzo speciale

Pesa meno di 30 grammi, non ha fili che possano essere di intralcio, offre un intrattenimento senza limiti e costa una fesseria. La Xiaomi Mi TV Stick rimane il gadget tech per antonomasia, soprattutto per tutti quelli che vogliono da una chiavetta quante più funzioni possibili. Perché accontentarsi di Chromecast quando allo stesso prezzo c’è una stick che non si limita a “castare” le app ma offre un’esperienza Android TV completa? Oggi la puoi acquistare in offerta a 44,90 euro, in sconto del 10% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 49,99 euro. Per accedere all’offerta premi sul pulsante qui sotto.

Xiaomi Mi TV Stick in offerta a 44,90 euro su Amazon

Al di là delle dimensioni compatte e del peso piuma, tant’è che lo puoi portare comodamente anche in tasca, il principale pregio della Mi TV Stick è l’esperienza d’uso offerta. In primis è facilissima da configurare, ti basta infatti collegarla alla porta HDMI del televisore, collegata alla rete Wi-Fi di casa e il gioco è fatto.

C’è poi l’esperienza smart con Android TV: tramite il Google Play Store puoi scaricare tutte le app di intrattenimento che desideri, da Netflix a Prime Video, passando per Disney+ e YouTube, oltre che Spotify e Twitch. Non solo però, perché grazie all’integrazione del software Android 9.0 puoi fare affidamento anche sulla funzionalità Chromecast e sulla ricerca vocale.

Incluso nella confezione trovi infine un comodo telecomando Bluetooth con Assistente Google e tasti dedicati ai servizi Netflix e Prime Video.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sulla Xiaomi Mi TV Stick per beneficiare dello sconto applicato dal colosso di Seattle sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se sei abbonato a Prime puoi godere delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra rapida.

