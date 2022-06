Xiaomi Mi Watch, GPS integrato e schermo AMOLED da paura

Se da tempo stavi pensando di mettere al tuo polso uno Smartwatch che ne valesse veramente la pena, ti devo far sapere che in promozione su Amazon è presente lo Xiaomi Mi Watch che è di una bellezza disarmante.

Dato che l’abito non fa il monaco, però, ti dico già da ora che al suo interno ha delle funzioni di tutto rispetto e ora che il ribasso del 17% fa la sua apparsa, acquistarla a 108€ è proprio un affare.

Delle spedizioni non devi preoccuparti dal momento che sono gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano.

Xiaomi Mi Watch: un nome, una garanzia al tuo polso

Disponibile in colorazione nera, lo Xiaomi Mi Watch è uno Smartwatch che non ha niente da invidiare a modelli molto più costosi o conosciuti. Con questo suo design casual ma comunque elegante lo può indossare tutto il giorno e tutti i giorni senza farne mai a meno.

A primo acchito potrebbe sembrarci un orologio più classico dal momento che la cassa ha una forma rotonda, ma appena tocchi il display la tecnologia esplode sotto le tue dita. Con il pannello AMOLED HD puoi stare sicuro che la risoluzione di cui godi è una delle migliori sul mercato e i colori sono così vividi che non avrai alcun problema a leggere notifiche e testo anche sotto il sole più lucente.

Non manca al suo interno il GPS integrato così come dei sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo sia la tua attività fisica che il tuo benessere. In modo particolare hai disponibile 117 modalità fitness tra cui scegliere e indicatori come la frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, i livelli di ossigeno nel sangue sempre a tua disposizione.

È totalmente impermeabile e quindi non ha paura né di acqua né di umidità e vede una batteria colossale che con una sola ricarica ti offre fino a 16 giorni di autonomia.

questo prodotto è veramente completo di tutto.

