Xiaomi Mijia Instant Hot Water Dispenser: il dispositivo smart che unisce acqua calda, ghiaccio e purificazione

L’idea è semplice: liberare spazio sul piano di lavoro e sostituire diversi piccoli elettrodomestici. Il prodotto, anticipato dalla stampa specializzata asiatica e ripreso da Gizmochina, sarà in vendita in Cina dal 15 giugno a 2.969,1 yuan, circa 380 euro al cambio attuale, escluse tasse e distribuzione. Per l’Europa, al momento, non c’è ancora una data.

Mijia Instant Hot Water Dispenser, che cos’è e cosa può sostituire in cucina

Il nuovo Mijia Instant Hot Water Dispenser è, in pratica, una piccola stazione domestica per l’acqua. Eroga acqua calda, produce cubetti di ghiaccio, può lavorare con acqua purificata e prende in parte il posto di bollitore, dispenser, macchina del ghiaccio e caraffa termica. Xiaomi lo porta dentro la linea Mijia, quella dedicata ai prodotti connessi per la casa, dove negli ultimi anni sono arrivati frigoriferi, climatizzatori, lavatrici e piccoli apparecchi da cucina. Qui però l’obiettivo è molto concreto: avere acqua pronta a temperature diverse per tè, caffè solubile, latte in polvere, bevande fredde o preparazioni veloci. Da tenere vicino al lavello, oppure in ufficio. Dipende dallo spazio e da come lo si usa ogni giorno.

Secondo quanto comunicato dal marchio, il punto forte è la versatilità. Non è soltanto un bollitore rapido, perché ha anche una parte refrigerata per il ghiaccio e sistemi interni di pulizia. Non è neppure una macchina del ghiaccio tradizionale, perché lavora insieme all’erogazione controllata dell’acqua. È una via di mezzo, pensata per chi durante la giornata usa spesso acqua calda e fredda.

Ghiaccio in 10 minuti, acqua calda in 3 secondi: i numeri dichiarati da Xiaomi

La scheda tecnica diffusa da Xiaomi parla di una produzione di ghiaccio piuttosto veloce per un apparecchio compatto. In modalità rapida, il Mijia Instant Hot Water Dispenser sarebbe in grado di produrre cinque cubetti da 6 grammi in circa 10 minuti. Con la modalità standard, invece, si arriva a cinque cubetti da 10 grammi in circa 15 minuti. Il vano interno può contenere tra 45 e 55 cubetti e mantenerli refrigerati per circa cinque ore. Sono dati dichiarati dal produttore: andranno quindi verificati nell’uso di tutti i giorni, soprattutto con temperature alte o con un utilizzo continuo.

Per l’acqua calda, Xiaomi indica un sistema di riscaldamento da 2050 W, capace di portare l’acqua alla temperatura scelta in circa tre secondi. Si può scegliere tra temperature già impostate oppure regolare il valore dall’app Mi Home, in un intervallo compreso tra 40 e 90 gradi Celsius. Una funzione comoda per tè verdi, tisane, alimenti per bambini o bevande istantanee, che non hanno sempre bisogno di acqua bollente. Dettaglio non da poco: poter scegliere la temperatura evita anche la solita attesa davanti alla tazza, quando l’acqua è troppo calda e bisogna lasciarla raffreddare.

Collegamento diretto o serbatoio da 2,6 litri: l’installazione è flessibile

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’installazione flessibile. Xiaomi spiega che il Mijia Instant Hot Water Dispenser (Ice Maker) può essere collegato direttamente a un sistema di purificazione dell’acqua già presente in casa, così da riempirsi in automatico. È la soluzione più ordinata, soprattutto in una cucina già attrezzata, perché evita di dover rabboccare il serbatoio a mano. Serve però un impianto compatibile e, con ogni probabilità, un’installazione fatta con un po’ più di attenzione.

Per chi non ha un collegamento fisso all’acqua, c’è un serbatoio removibile da 2,6 litri. In questo modo il dispositivo può essere usato anche in spazi meno attrezzati: un piccolo ufficio, una sala riunioni, un soggiorno o una seconda casa. Si riempie, si inserisce e si usa. Più semplice, anche se meno automatico. La doppia soluzione segue la linea Xiaomi per la casa connessa: prodotti avanzati, ma pensati per adattarsi a situazioni diverse senza obbligare sempre a intervenire sull’impianto domestico.

Sterilizzazione UV, Mi Home e debutto in Cina: prezzo e disponibilità

Xiaomi insiste anche sul tema dell’igiene, centrale per un apparecchio che gestisce acqua, freddo e tubazioni interne. Il dispositivo integra sistemi di sterilizzazione UV separati per acqua fredda e ghiaccio, oltre a cicli di pulizia ad alta temperatura pensati per limitare l’accumulo di batteri nelle condotte. Ci sono anche funzioni di drenaggio automatico e circolazione dell’acqua fredda, utili a mantenere stabile il funzionamento quando il prodotto resta acceso per molte ore.

Il quadro si completa con un display a colori, il blocco bambini, la connessione tramite Mi Home e una rumorosità dichiarata sotto i 35 dB, un valore che sulla carta lo rende adatto anche ad ambienti silenziosi. Il lancio, per ora, riguarda solo la Cina: la vendita parte il 15 giugno 2026 al prezzo di 2.969,1 yuan. Xiaomi non ha annunciato piani ufficiali per l’arrivo in Europa o in Italia. Come spesso succede con i prodotti Mijia, resta da capire se rimarrà un dispositivo pensato per il mercato cinese o se verrà adattato a standard, certificazioni e canali di vendita internazionali. Per molti utenti, la notizia decisiva sarà proprio questa.