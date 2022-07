Xiaomi mini Stampante Fotografica: stampi ovunque a 45€

Conosci la tecnologia di stampa termica? Se la risposta è negativa, nessun problema perché è ancora in promozione su Amazon quindi sei in tempo per fare il grande salto. Si tratta di un dispositivo molto compatto permette di stampare di tutto e di più in pochi secondi, comodamente senza fili dal tuo smartphone. Persino fotografie, QR Code e così via.

E a differenza di altri prodotti simili, la mini Stampante Fotografica di Xiaomi stampa a colori.

Può tornare veramente utile se prendi molti appunti, vuoi segnarti delle cose e averle sempre sotto mano e cose del genere. Se la vuoi provare collegati su questa pagina di Amazon; grazie allo sconto del 15%, la paghi solo 45,90€ . E le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Mini stampante termica

Letteralmente tascabile, non ha bisogno di una spina perché ha la sua batteria integrata che supporta tantissime stampe su singola ricarica.

Non richiede inchiostro né cartucce: funziona con carta z-ink perché la carta contiene già il pigmento e questo cambierà colore in base alla temperatura impressa dalla stampante.

Per renderla operativa ti basta attivare il Bluetooth sullo smartphone e collegarla in un istante, senza driver o altre complicazioni; nella mini stampante entrano 10 fogli termici 7,5x5cm. Dopodiché puoi subito stampare. La confezione include il cavo di ricarica USB.

Approfitta della promo Amazon e acquista la tua mini stampante termica a colori a soli 45,90€ grazie al ribasso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.