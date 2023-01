Xiaomi P1E, la smart TV UHD 4K da 43" crolla d prezzo su eBay (-129€)

Questa offerta di eBay è la migliore che ti possa capitare per acquistare la bellissima smart TV Xiaomi P1E a un prezzo molto conveniente. Con uno sconto complessivo di ben 129€ grazie al codice coupon “CASA23“, infatti, quest’oggi ti bastano appena 270€ per mettere le mani su una televisione che ha tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza visiva coi fiocchi.

Nonostante il costo molto conveniente e lo sconto a tre cifre, la smart TV del colosso cinese è realizzata con materiali di altissimo livello che le conferiscono un look & feel sempre appagante e dal forte sapore premium.

Prezzo super conveniente su eBay per la smart TV Xiaomi P1E da 43″

Le cornici super ottimizzate e quasi invisibili abbracciano un bellissimo pannello da 43″ a risoluzione Ultra HD 4K con tecnologia MEMC, l’unica che ti assicura una fluidità incredibile delle immagini senza mai un passo falso.

Perfettamente integrata con l’assistente vocale di Google per gestirla direttamente con la voce, la smart TV a marchio Xiaomi è basata sull’ultima versione di Android TV: in questo modo puoi accedere a migliaia di applicazioni comprese le più importanti piattaforme di streaming del momento come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molte altre ancora.

A questo prezzo sarebbe davvero un peccato lasciarsi scappare questa offerta di eBay sulla stupenda smart TV di Xiaomi; con il codice coupon “CASA23” può essere tua a un prezzo davvero conveniente con un risparmio immediato di ben 129€ e con consegna rapida in 48 ore senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.