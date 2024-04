Xiaomi Pad 6 col COUPON SEGRETO: usalo subito, il prezzo SI SGRETOLA

I maxi sconti di eBay continuano, e questa volta vanno ad interessare uno dei tablet migliori in circolazione che sono stati prodotti da Xiaomi. Stiamo parlando del Pad 6, un dispositivo che puoi far tuo a soli 245.65 euro. In che modo? Applicando il coupon nascosto XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento. Così che avrai uno sconto del 15% sul prezzo, per un vantaggio unico nel suo genere. Avrai a tua disposizione la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, per prestazioni sempre efficienti ovunque tu voglia. Riscatta immediatamente il codice e sfrutta il ribasso, è un’occasione d’oro.

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Xiaomi Pad 6: Snapdragon 870 e 8 GB di RAM per una potenza totale

Questo Xiaomi Pad 6 è uno dei tablet che meglio riesce a soddisfare le aspettative dei suoi consumatori. Sia a livello di design che di scheda tecnica, entrambe eccellenze dell’azienda asiatica. Partiamo dal display, un WQHD+ da 11 pollici con risoluzione 2880×1800 pixel e una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz. Per immagini mai così nitide e belle da vedere. A tutto questo si accompagna la CPU, ossia il processore Snapdagon 870 7nm e fino a 3,2 GHz.

Come anticipato, la RAM è da 8 GB per una fluidità senza precedenti, a cui si aggiungono i 128 GB di storage per salvare tutti i file che volete. Per ciò che concerne il comparto fotografico, questo super tablet ha un sensore posteriore da 13 MP e uno anteriore da 8 MP per selfie e videochiamate. Molto interessante anche la batteria, grande e da 8840 mAh con ricarica rapida da 33W. Così che tu possa avere il meglio dell’autonomia durante tutto l’arco della giornata. Infine menzioniamo il sistema operativo, ossia il MIUI Pad 14 personalizzato di Xiaomi.

Godi ora del codice segreto e compra il Pad 6 di Xiaomi ad un prezzo mai visto prima.

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.