Xiaomi Pad 6: ecco il miglior TABLET in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi i tablet rappresentano senz’altro il dispositivo perfetto per la portabilità: sono infatti ben più potenti di uno smartphone qualunque, ma al contempo riescono a garantire una leggerezza che spesso i notebook degli anni passati, riuscendo in questo modo a diventare il miglior compagno ideale per le situazioni di lavoro (o di studio, nel caso in cui tu sia uno studente universitario) in mobilità. Proprio a questo bisogno ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti lo Xiaomi Pad 6 in offerta su Amazon al sensazionale prezzo di soli 344 euro, con un ottimo sconto pari a 35 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice cinese.

Xiaomi Pad 6: il tablet definitivo

La prima caratteristica da cui partire è senz’altro il display da 11 pollici con risoluzione 2800 x 800, grazie al quale potrai godere di qualsiasi dettaglio, sia che tu stia al lavoro su un progetto importante, o in alternativa che stia guardando una serie TV o un film sulle principali piattaforme di streaming.

Il cuore pulsante di questo tablet è senz’altro rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870, grazie al quale potrai avviare qualsiasi programma o app senza il minimo tentennamento o esitazione. Questo è davvero fondamentale, soprattutto nel caso in cui utilizzi questo tablet per motivi lavorativi e hai dunque bisogno di un’eccellente potenza di calcolo.

Nulla da dire anche per quanto riguarda la memoria da 128 GB, all’interno della quale potrai archiviare senza problemi tutte le tue foto, video e ovviamente i tuoi file di lavoro. Molto buono anche il comparto delle fotocamere: parliamo infatti di un sensore posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel, grazie al quale potrai scattarti selfie senza problemi in ogni momento che desideri.

Grazie alla funzione di Screen Mirroring, poi, hai perfino la possibilità di trasmettere il segnale video alla tua TV o a un notebook più vicino, nel caso in cui ne avessi bisogno.

Insomma, a poco più di 340 euro puoi assicurarti un tablet eccellente e dalle prestazioni sbalorditive, che risponderà senz’altro ad ogni tipo di esigenza che avrai: ecco alcuni dei tanti motivi per i quali ti consigliamo fortemente di acquistare lo Xiaomi Pad 6 in offerta su Amazon cliccando questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Affrettati!

