Xiaomi Pad 6S Pro: il tablet di ULTIMA GENERAZIONE a 100 EURO IN MENO

Sei alla ricerca di un tablet di ultima generazione adatto sia per i progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Parliamo dello Xiaomi Pad 6S Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Xiaomi Pad 6S Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Pad 6S Pro è un tablet di ultimissima generazione adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

È dotato di un ampio display da 12.4” ultra nitido a 3K 3:2 che risulta perfetto per la lettura e la visione dei contenuti in qualsiasi condizione di luce così da non affaticare mai gli occhi.

Il dispositivo si contraddistingue per l’utilizzo della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, con un potente processore da 4 nm, che ti permette di effettuare qualsiasi operazione in modo velocissimo e super fluido.

Inoltre la sua batteria potentissima da 10.000 mAh (typ) garantisce un’autonomia davvero lunga così da poterlo utilizzare per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. Tra l’altro supporta la ricarica HyperCharge a 120 W che permette di ricaricarlo in pochissimi minuti per averlo sempre pronto all’uso.

Per finire, il tablet è fornito di 6 altoparlanti che assicurano un suono stereo super coinvolgente con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.