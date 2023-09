Xiaomi POCO F5: approfitta del coupon in scadenza!

Poco, proprio quanto pagherai questo smartphone Xiaomi, azienda cinese del settore tecnologico che non finisce mai di stupire per i suoi prodotti altamente performanti e, malgrado ciò, pure dai prezzi competitivi. Come questo Xiaomi POCO F5 12/256GB, con processore Snapdragon® 7+, Gen2, con connessione 5G, molto fluido grazie ai 120Hz, confortevole alla vista grazie al display da 6.67″ AMOLED, la tecnologia NFC e 3 colori disponibili (nero, bianco e blu). Puoi portare a casa tutto questo e molto altro risparmiando 5 euro, grazie al coupon con codice YITAO1HQ69KCVG7 attualmente in vigore ma anche in scadenza. Quindi, lo paghi solo 384 euro! Inutile dirti che devi sbrigarti, poiché il magazzino si sta svuotando.

Xiaomi POCO F5: lo smartphone che sorprende

Sebbene rientri in quella che è definibile una fascia media, lo smartphone Xiaomi POCO F5 non teme alcun confronto! Partiamo dal comparto CPU: monta il performante processore Snapdragon 7 al quale si aggiunge il sistema Gen 2 Octa Core CPU. Molto bello da vedersi lo schermo: 6.67”, con risoluzione 2400×1080 FHD+, a cui aggiungere la tecnologia Flow AMOLED DotDisplay. Potrai così guardare anche i film senza perderti alcun colore, inoltre, la visione non frizza poiché ha una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Come non citare poi il campionamento touch Frequenza pari a 240 Hz, mentre la fluidità è garantita dalla combinazione RAM + ROM di 12 GB + 256 GB.

Veniamo alla fotocamera: la principale è da 64 MP con OIS + tripla fotocamera AI da 8 MP + 2 MP, mentre la fotocamera frontale da 16 MP. Insomma, un comparto ottimo, che non ti farà sfigurare nei tuoi selfie da spiattellare sui Social! Veniamo a un altro aspetto che solitamente preoccupa quando si acquista un nuovo telefono: l’autonomia. Parliamo di una

Batteria 5000 mAh (tipica), con carica turbo cablata da 67 W E. Completano il profilo la connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, IR Blaster, NFC. Dotato di doppi altoparlanti, così da sentire meglio il suono. Per chi ha esigenza di avere due schede, è presente lo slot per la Doppia SIM con doppia standby (5G + 5G).

Insomma, porterai a casa uno smartphone a scelta tra tre colori diversi a soli 384 euro approfittando del coupon con codice YITAO1HQ69KCVG7. Ma attenzione: sta per scadere!

