Xiaomi POCO F6 5G, fascia media praticamente alta... e il prezzo scende sempre di più!

Xiaomi POCO F6 5G si posiziona come uno smartphone di fascia media-alta, offrendo un’esperienza utente completa e performante ad un prezzo competitivo. Questo dispositivo, rivolto ad un pubblico esigente in termini di prestazioni e funzionalità, si distingue per il suo potente processore, il display di alta qualità e un comparto fotografico versatile. Una fascia media che punta decisamente in alto, mentre il prezzo su eBay cala sempre di più grazie al coupon XIAOMIAGO24. Il coupon riduce il prezzo di ben 52 euro, per un costo finale di 297, il più basso della rete. Offerta assolutamente da non perdere, solo su eBay!

Sotto il gigantesco display di POCO F6 5G, da 6,67 pollici, con un refresh rate di 12o htz di troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen3, un chip di fascia alta che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, anche nelle applicazioni più impegnative, grazie anche a 8 giga di RAM e una memoria interna da ben 256 giga.

Il comparto fotografico del POCO F6 5G è composto da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale ad alta risoluzione da 50 MP, un ultra-wide e un sensore per la profondità. Questa configurazione permette di catturare foto e video di ottima qualità in diverse condizioni di illuminazione. La fotocamera frontale, da 20 MP, posizionata in un foro centrale nel display, è perfetta per i selfie e le videochiamate.

La batteria è un punto di forza di Xiaomi POCO F6 5G, ben 5000 mAh e addirittura dotato di ricarica rapida al top del settore da ben 90 watt. Xiaomi POCO F6 5G è uno smartphone completo e ben bilanciato, fascia media se si va a guardare il prezzo, ma praticamente alta se si guarda alle specifiche e i componenti.

