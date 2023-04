Xiaomi POCO Watch a METÀ PREZZO su Amazon in questi minuti

Il design ricorda da vicino, molto da vicino, quello iconico dell’Apple Watch. Per alcuni può essere un elemento negativo, per tanti altri invece è vero il contrario. E se anche tu appartieni alla schiera di persone alla ricerca di uno smartwatch completo di tutto e bello da vedere sotto i 100 euro, allora lo Xiaomi POCO Watch fa proprio al caso tuo. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 49,99 euro, grazie allo sconto del 50% lanciato in questi ultimi minuti.

POCO Watch in sconto del 50% su Amazon

Il design iconico alla Apple Watch è ciò che si nota da subito, ma il POCO Watch di Xiaomi ha molto altro da offrire. A partire dal luminosissimo display AMOLED da 1,6 pollici con vetro curvo 2.5D, ampiamente personalizzabile grazie alla ricca galleria di quadranti (puoi anche caricare una tuo foto per rendere il display ancora più personale).

Al di là del design e del display promossi a pieni voto, non bisogna dimenticare che il POCO Watch è uno smartwatch progettato per l’attività fisica, con oltre 100 modalità fitness, il GPS integrato e la resistenza all’acqua di 5 ATM. Tutti i dati dell’attività fisica e del proprio stato di salute sono misurati dai vari sensori integrati nell’orologio: sì dunque al monitoraggio del livello di SpO2, della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del sonno e dello stress. Tutto questo con una batteria di lunga durata, in grado di offrire un’autonomia di 14 giorni.

Metti nel carrello ora lo Xiaomi POCO Watch per approfittare dello sconto del 50% di Amazon. L’articolo è venduto e spedito dal colosso di Seattle, per cui benefici anche della spedizione gratuita se sei abbonato a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.