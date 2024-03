Xiaomi POCO Watch oggi in sconto BOMBA: il prezzo è in CADUTA LIBERA (-50%)

Vuoi uno smartwatch che sappia fornirti il massimo della tecnologia, con sensori di ultima generazione e sistema operativo top di gamma, e al tempo stesso sia elegante e bello da indossare? Allora la scelta non può che ricadere sul mitico Xiaomi POCO Watch. Che solo oggi trovi su Amazon con uno sconto del 50%! Invece che 99,99 euro, lo puoi fare tuo alla cifra promo di 49,99 euro. Lo trovi nella colorazione Black con lo schermo da 1,6 pollici, per una comodità assoluta. Fai tuo oggi stesso lo smartwatch in questione, è una promozione unica e poche volte così conveniente.

Xiaomi POCO Watch: eleganza e tecnologia in un connubio unico nel suo genere

Avrai modo di affidarti alla sicurezza totale che il marchio POCO di Xiaomi ha da offrire, per un connubio di eleganza e tecnologia senza precedenti. Questo fantastico smartwatch si presenta con un ampio display AMOLED da 1,6″ con vetro curvo 2.5D e una cornice ultra sottile per fornire un’esperienza visiva mozzafiato. Il suo design è ultraleggero, in modo da non sentirne mai il peso al polso anche in caso di attività fisica. Presente il chip GNSS di precisione, così da avere a disposizione il posizionamento satellitare globale tramite GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou.

Parlando di resistenza, c’è una classificazione di 5 ATM all’acqua. Il che vuol dire, che puoi tenerlo al polso anche se vai al mare o in piscina e devi nuotare in condizioni poco sicure. Non poteva mancare il sensore ottico professionale, pensato per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue. Infine i sensori e gli algoritmi avanzati, per tenere traccia del tuo stato di salute e della qualità del tuo sonno. Avrai modo di adottare un approccio scientifico per modificare le abitudini e migliorarle.

Non puoi non approfittare di questa offerta unica, lo paghi col 50% in meno e avrai al polso tutto ciò che di meglio la tecnologia ha da regalarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.