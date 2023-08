Xiaomi Poco X5 in offerta ad un prezzo STRACCIATO

Come ormai ben sappiamo da tempo, il mondo degli smartphone è vastissimo e propone modelli che ben si adattano alle esigenze e necessità di ogni tipo di consumatore. Spesso però si preferisce optare per un buon risparmio in termini economici pur con delle buone prestazioni, e proprio a tal proposito ci viene incontro eBay proponendoci nella fattispecie lo Xiaomi Poco X5 in offerta ad un prezzo davvero incredibile pari a soli 215 euro, inserendo il codice sconto PIT10PERTE2023 al momento dell’acquisto, con un risparmio di più di 25 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia.

Xiaomi Poco X5: lo smartphone versatile

Uno dei punti di forza di questo smartphone di fascia media risiede sicuramente nel suo display AMOLED alla risoluzione Full HD+ (2400×1080 pixel, per essere precisi), che tra le altre cose presenta una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, perfettamente in linea con gli smartphone di ultima generazione. I 1200 nit poi ti offrono una luminosità senza uguali, che ti permette di vedere lo schermo chiaramente anche in condizioni di luce estrema, anche sotto la luce del sole di agosto. La calibrazione dello schermo è poi davvero efficace e permette di ridurre sensibilmente l’emissione della luce blu, responsabile dell’affaticamento visivo, in modo tale da riposare i tuoi occhi.

Il telefono monta poi un processore Snapdragon 695, che ti consente di avviare qualsiasi app o gioco mobile senza il benché minimo tentennamento grazie alla sua estrema potenza. Ottima anche la possibilità di ricarica rapida da 33W, che ti consente di ricaricare in men che non si dica, senza dover attendere necessariamente ore e ore per portare avanti la percentuale di ricarica.

In conclusione, a poco più di 200 euro avete la possibilità di portarvi a casa uno smartphone di tutto rispetto, dalle prestazioni sbalorditive e che vi consentirà di portare a termine qualsiasi attività vogliate senza il minimo tentennamento: ecco dunque che ti suggeriamo l’acquisto di Xiaomi Poco X5 in offerta su eBay cliccando su questo indirizzo: attenzione, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro, quindi affrettatevi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.