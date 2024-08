Xiaomi POCO X6 Pro 5G, best buy assoluto col codice sconto eBay

POCO X6 Pro 5G si è rapidamente affermato come uno dei migliori smartphone di fascia media sul mercato, offrendo un mix efficacissimo di prestazioni, design e funzionalità a un prezzo estremamente competitivo. Oggi, grazie ad un sontuoso sconto eBay, il prezzo è ancor più competitivo entrando di diritto nella fascia BEST BUY. Grazie al codice sconto XIAOMIAGO24 il prezzo di listino crolla da 269 euro a 228,65 euro, per un risparmio di ben 40,35 euro! Davvero una super offerta, assolutamente da non perdere!

POCO X6 Pro 5G presenta un design moderno ed elegante, con una scocca posteriore in plastica che ricorda il vetro e un modulo fotocamera prominente. Il display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione 1.5K offre colori vividi, neri profondi e un refresh rate di 120Hz che garantisce fluidità nelle animazioni e durante lo scorrimento delle pagine. La luminosità massima è elevata, rendendo il display ben visibile anche in condizioni di forte illuminazione.

Sotto la scocca troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, affiancato da una GPU Mali-G610 MC6. Questa combinazione assicura prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, sia che si tratti di giocare, navigare sul web o eseguire multitasking. La memoria RAM, 8GB e lo spazio d’archiviazione da ben 256 GB UFS 3.1 garantiscono un’esperienza utente fluida e senza rallentamenti.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP, un ultra-wide e un sensore macro. La batteria del POCO X6 Pro 5G è un altro punto di forza. Con una capacità di 5000 mAh, il dispositivo offre un’autonomia eccellente che può durare facilmente un’intera giornata di uso intensivo2. La ricarica rapida a 67W permette di ricaricare completamente il telefono in circa 45 minuti, garantendo che non si rimanga mai senza energia per troppo tempo.

