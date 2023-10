Ancora per POCHI MINUTI: XIAOMI REDMI 10A a soli 71 euro!

E’ proprio il caso di dire che si tratti di un’offerta da prendere al volo, visto che mancano pochi minuti alla sua conclusione! Lo smartphone XIAOMI REDMI 10A viene offerto su Amazon a soli 71 euro, grazie allo sconto del 5%. Quindi il prezzo di partenza, già basso di suo, viene di fatto ulteriormente ridotto e reso quasi ridicolo in proporzione a quanto offre questo telefono!

XIAOMI REDMI 10A: le caratteristiche

Cercheremo di essere brevi nella nostra esposizione, così da non farti perdere troppo tempo e quindi farti perdere questa grande occasione! XIAOMI REDMI 10A dispone di un generoso Display da 6.53”, una combinazione di 2GB RAM + 32GB ROM(espandibile con scheda microSD). Per quanto riguarda la fotocamera, la principale è di 13MP, mentre quella frontale di 5MP. Conta una delle ultime connessioni Bluetooth, la 5.0, ed è anche Dual SIM! Xiaomi Redmi 10A è dotato del veloce e fluido MediaTek Helio G25, un chipset da gioco octa-core ottimizzato per fornire esperienze di giocabilità ininterrotte, un uso quotidiano fluido e una maggiore durata della batteria.

BA proposito di quest’ultima, la batteria ad alte prestazioni da 5000 mAh. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 18 W, il nostro processo speciale aumenta la durata della batteria per fornire una carica e una ricarica ottimali per anni di utilizzo affidabile. Quanto al display Dot Drop da 6,53 pollici, ha una risoluzione 1600 x 720 HD+, è ampio e coinvolgente e offre un’esperienza video e di gioco straordinaria. Il sistema operativo è MIUI 12.5, basato su Android 11. Dal punto di vista della connettività il dispositivo supporta 4G, Wi-Fi da 2,4 GHz Protocollo Wi-Fi: 802.11 b/g/n, come già detto Bluetooth v5.0, ecc.

Lo smartphone XIAOMI REDMI 10A viene offerto su Amazon a soli 71 euro, grazie allo sconto del 5%. Ma trattandosi di un’offerta a tempo ti conviene sbrigarti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.