XIAOMI REDMI 12C a metà prezzo! Solo su eBay!

Xiaomi Redmi 12C è uno smartphone della famosa casa cinese capace di coniugare alla grande un costo ragionevole e prestazioni di tutto rispetto. Praticamente un vero campione del rapporto qualità prezzo, una vera e propria fascia media che oggi, grazie al sontuoso, anzi gargantuesco sconto eBay MENO 48% possiamo comperare spendendo 104 euro invece che 199,90 euro! Un’offerta mostruosa da cogliere al volo! Solo su eBay!

Costa poco ma vale tantissimo!

Xiaomi Redmi 12C è dotato di un display Full HD+ da 6.71 pollici con una risoluzione HD+. Questo schermo offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. La tecnologia IPS garantisce ampi angoli di visione, consentendo una visualizzazione ottimale da ogni posizione.

Per quanto riguarda le prestazioni, Xiaomi Redmi 12C è alimentato dal processore MediaTek Helio G85. Questo chipset octa-core offre una potenza di calcolo rapida e fluida, consentendo di eseguire facilmente le applicazioni più recenti e multitasking senza problemi. Inoltre, il dispositivo è dotato di 4 GB di RAM, che garantiscono una gestione efficiente della memoria e una reattività impeccabile.

Una delle caratteristiche più interessanti di Xiaomi Redmi 12C è il suo sistema fotografico. Sul retro del dispositivo, è presente una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Questa configurazione permette di catturare foto di alta qualità con dettagli nitidi e colori vividi. Inoltre, la fotocamera frontale da 16 MP permette di scattare selfie di alta qualità e di effettuare videochiamate nitide.

La capacità di archiviazione interna di Xiaomi Redmi 12C è di 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Xiaomi Redmi 12C supporta anche la tecnologia 5G, consentendo di connettersi a reti ad alta velocità per un’esperienza di navigazione e di download più veloce. Inoltre, il dispositivo è dotato di una batteria da 5000 mAh, che offre una durata eccezionale e supporta la ricarica rapida da 18 W.

Piccolo prezzo ma grandi prestazioni per questo Xiaomi Redmi 12C. L’offerta è di quelle da non lasciarsi scappare, lo compri per soli 104 euro!

