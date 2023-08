Xiaomi Redmi 12C in offerta ad un prezzo SENSAZIONALE su eBay

Spesso sentiamo la necessità di cambiare telefono, soprattutto quando il nostro non funziona più come un tempo ed è soggetto a rallentamenti che ci fanno solamente innervosire, oltre ad una memoria che perde sempre più colpi fino ad esaurirsi completamente nel giro di pochissimo tempo. A tal proposito ci viene in aiuto eBay con un telefono davvero conveniente e alla portata di tutti: stiamo parlando ovviamente dello Xiaomi Redmi 12C, in offerta sul celebre portale e-commerce a soli 105 euro, con uno sconto pari quasi al 50% rispetto al prezzo di listino.

Grazie allo splendido display da 6.71 pollici, con Xiaomi Redmi 12C potrai vedere senza problemi i tuoi film e serie tv preferite sulle principali piattaforme di streaming, con una fedeltà visiva senza eguali, grazie alla risoluzione in alta definizione di 1650×720 pixel.

Oltre a questo potrai scattare delle foto bellissime in vacanza al mare o in montagna, o ai tuoi piatti preferiti grazie al sensore di fotocamera che permette di sviluppare istantanee con una risoluzione di 8165×6124.

Grazie ai 128 GB di memoria interna, poi, non avrai problemi di alcun tipo per l’archiviazione di tutte le tue foto e video personali, a differenza degli smartphone di alcuni anni fa che presentavano una memoria davvero risicata e poco al passo coi tempi.

Con poco più di 100 euro, dunque, hai la possibilità di portarti a casa un ottimo smartphone, che potrai utilizzare senza problemi e in totale libertà per la vita di tutti i giorni, senza limitazioni di alcun tipo. Non sappiamo quante unità sono ancora disponibili su eBay, perciò ti consiglio di accaparrartene uno il prima possibile a questo indirizzo, prima che sia troppo tardi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.