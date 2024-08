Xiaomi Redmi 13C in OFFERTA TOP: ne rimangono POCHISSIMI

Ti presentiamo uno degli smartphone più venduti del momento, e che oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Parliamo dello Xiaomi Redmi 13C, disponibile su eBay a soli 119 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata nel tempo e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xiaomi Redmi 13C: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi 13C è un modello di smartphone all’avanguardia che vanta un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Il dispositivo è dotato di un display Touchscreen da 6.74 pollici che offre immagini con un’altissima risoluzione e che, quindi, risultano realistiche e con dettagli minuziosi.

Anche la connettività non tradisce mai grazia al modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia.

Un’altra caratteristica di spicco di questo modello è la sua fotocamera da ben 50 megapixel che permette sia di scattare foto fantastiche con una risoluzione elevata, che di registrare video in fullHD da vero e proprio professionista.

Allo stesso tempo l’autonomia è davvero vastissima grazie ad una batteria potente: potrai utilizzare lo smartphone per una giornata intera ed oltre senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. In caso di necessità, la ricarica veloce ti permetterà invece di ricaricarlo in pochi minuti ed avere l’autonomia extra di cui hai bisogno.

